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Фестиваль винограда прошёл в Гомеле

13 сентября 2025 17:43
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Вместе с Минском 13 сентября день рождения отмечает Гомель. Городу – 883 года. В честь праздника устроили целую фестивальную неделю, кульминация которой – сегодня.

Все началось с театрализованного шествия. Подробности.

Фестиваль винограда прошёл в Гомеле-2

Прошел в Гомеле сегодня и фестиваль, на который съехались виноградари со всей страны. Юрий Громыко выращивает ягоду уже около 8 лет. С собой привез урожай нынешнего сезона. «Рембо», «Кишмиш Цимус», «Черный кристалл» – в его винограднике более 50 сортов.

Фестиваль винограда прошёл в Гомеле-4

Юрий Громыко, виноградарь:
Заморозки мой виноградник прошел без вопросов. У нас получастка в теплицах. Виноград – очень интересная культура, он каждый день растет на глазах. Что лоза, когда развивается из маленькой почечки, что ягоды. Он увеличивается каждый день, потому урожай хороший.

Праздничные концерты в Гомеле продлятся до самого вечера. Запланирован концерт, на котором выступят известные белорусские и российские исполнители. Завершатся торжества фестивалем фейерверков. Пиротехническое шоу продлится около часа.

# Белорусские фрукты # Праздник в городе

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