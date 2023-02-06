«Есть и озверевшие, готовые до конца бороться против белорусского народа». Как будут принимать решения по беглым?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 6 февраля подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину. Курировать процесс будет Генеральная прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому сегодня Президент Беларуси принял с докладом генпрокурора Андрея Шведа. Помимо основной темы, затронули и ряд иных. Например, Президент поблагодарил ведомство за расследование дела о геноциде белорусского народа. Однако заслушивать отчеты о работе самой Генпрокуратуры глава государства не стал, заметив, что ко всему силовому блоку нужно подходить комплексно и настала пора провести предметный разговор со всеми его представителями. Алена Сырова – обо всем по порядку.

В том, что вопросы безопасности и экономики будут в числе приоритетных в публичной рабочей повестке главы государства в ближайшее время после возвращения из продолжительной командировки, можно было не сомневаться. И вопреки ожиданиям, Александр Лукашенко первым делом сосредоточился на ситуации не на внешнем контуре. Глава страны начал с того, что происходит внутри. Более того, внутри системы, обеспечивающей мир в нашем общем доме. Лукашенко поручил подготовить масштабное совещание с силовиками. О координации в принятии решений (в некотором смысле) пошла речь дальше. Глава государства сегодня подписал указ о создании комиссии для работы с решившими вернуться в Беларусь нашими соотечественниками, чего-то беспочвенно или нет опасающихся. Этот вопрос Президент поставил перед большой командировкой – с него и начал по возвращении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я посмотрел состав и прочее. Если мы что-то тут в указе не предусмотрели, достаточно власти у Генерального прокурора для того, чтобы задействовать весь государственный аппарат, госслужащих для того, чтобы решить эту проблему с теми беглыми. И надо смотреть не только беглых. Кто-то из-под плинтуса вылезет – они же понимают, что мы их все равно найдем. Кто-то обратится в комиссию. Вы в комиссии уже разберетесь. Подробности. Итак, уже известно, что решение будет приниматься путем открытого голосования по каждому отдельному случаю – тремя десятками белорусов. Как и было анонсировано ранее, в комиссии не будут лишь силовики (хотя патронирует ее деятельность именно Генеральная прокуратура). Будет учитываться также мнение общественных деятелей, депутатов. Формат обращения – письменно, онлайн или по старинке почтой. «Это очень важно». Генпрокурор поделился нюансами процедуры «реабилитации» беглых. Еще раз для понимания и во избежание инсинуаций. Речи о всепрощении не идет, особенно для тех, кто паразитирует за счет своих соотечественников, поддавшихся манипуляциям в СМИ. Не идет речи о прощении тех, кто не оставляет надежд изменить Беларусь до неузнаваемости – в самой негативной коннотации. Тех, кто выпрашивает санкции, тех, кто мечтает вернуться на родную землю с оружием.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кушать хочется, но есть и озверевшие – те, которые готовы бороться там против России и здесь прийти до конца бороться против белорусского народа. Ну, это их выбор. Читайте здесь. Генпрокурор заверил, что принимать решения будут оперативно. Максимум два месяца, в особо сложных случаях три. Но ограничат и тех, кто просил о рассмотрении своей просьбы. Для возвращения на родину – временной люфт в три месяца.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Предусмотрены возможности реализации всех правовых норм, которые направлены на освобождение лица от ответственности либо изменение меры пресечения. Самое главное: если это лицо, получив на руки документ о том, что к нему нет претензий или изменена мера пресечения, или принято какое-то иное решение, которое, по мнению этого лица, позволяет ему спокойно въехать в Республику Беларусь, определена гарантия, связанная с тем, что в случае возникновения каких-либо претензий со стороны государственных правоохранительных органов только с согласия генерального прокурора или лица, исполняющего его обязанности, могут применяться меры процессуального принуждения либо приниматься какое-то правовое решение. Чуть позже Александр Лукашенко мнения об указе спросил у главы Верховного Суда. Валентин Сукало отметил, что возросло количество дел экстремистской направленности. Но с учетом открывшейся возможности теперь рассчитывают на иную тенденцию.