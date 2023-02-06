«Есть и озверевшие, готовые до конца бороться против белорусского народа». Как будут принимать решения по беглым?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 6 февраля подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину. Курировать процесс будет Генеральная прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому сегодня Президент Беларуси принял с докладом генпрокурора Андрея Шведа.
Помимо основной темы, затронули и ряд иных. Например, Президент поблагодарил ведомство за расследование дела о геноциде белорусского народа. Однако заслушивать отчеты о работе самой Генпрокуратуры глава государства не стал, заметив, что ко всему силовому блоку нужно подходить комплексно и настала пора провести предметный разговор со всеми его представителями.
Алена Сырова – обо всем по порядку.
В том, что вопросы безопасности и экономики будут в числе приоритетных в публичной рабочей повестке главы государства в ближайшее время после возвращения из продолжительной командировки, можно было не сомневаться. И вопреки ожиданиям, Александр Лукашенко первым делом сосредоточился на ситуации не на внешнем контуре. Глава страны начал с того, что происходит внутри. Более того, внутри системы, обеспечивающей мир в нашем общем доме.
Лукашенко поручил подготовить масштабное совещание с силовиками.
О координации в принятии решений (в некотором смысле) пошла речь дальше. Глава государства сегодня подписал указ о создании комиссии для работы с решившими вернуться в Беларусь нашими соотечественниками, чего-то беспочвенно или нет опасающихся. Этот вопрос Президент поставил перед большой командировкой – с него и начал по возвращении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я посмотрел состав и прочее. Если мы что-то тут в указе не предусмотрели, достаточно власти у Генерального прокурора для того, чтобы задействовать весь государственный аппарат, госслужащих для того, чтобы решить эту проблему с теми беглыми. И надо смотреть не только беглых. Кто-то из-под плинтуса вылезет – они же понимают, что мы их все равно найдем. Кто-то обратится в комиссию. Вы в комиссии уже разберетесь. Подробности.
Итак, уже известно, что решение будет приниматься путем открытого голосования по каждому отдельному случаю – тремя десятками белорусов. Как и было анонсировано ранее, в комиссии не будут лишь силовики (хотя патронирует ее деятельность именно Генеральная прокуратура). Будет учитываться также мнение общественных деятелей, депутатов. Формат обращения – письменно, онлайн или по старинке почтой.
«Это очень важно». Генпрокурор поделился нюансами процедуры «реабилитации» беглых.
Еще раз для понимания и во избежание инсинуаций. Речи о всепрощении не идет, особенно для тех, кто паразитирует за счет своих соотечественников, поддавшихся манипуляциям в СМИ. Не идет речи о прощении тех, кто не оставляет надежд изменить Беларусь до неузнаваемости – в самой негативной коннотации. Тех, кто выпрашивает санкции, тех, кто мечтает вернуться на родную землю с оружием.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кушать хочется, но есть и озверевшие – те, которые готовы бороться там против России и здесь прийти до конца бороться против белорусского народа. Ну, это их выбор. Читайте здесь.
Генпрокурор заверил, что принимать решения будут оперативно. Максимум два месяца, в особо сложных случаях три. Но ограничат и тех, кто просил о рассмотрении своей просьбы. Для возвращения на родину – временной люфт в три месяца.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Предусмотрены возможности реализации всех правовых норм, которые направлены на освобождение лица от ответственности либо изменение меры пресечения. Самое главное: если это лицо, получив на руки документ о том, что к нему нет претензий или изменена мера пресечения, или принято какое-то иное решение, которое, по мнению этого лица, позволяет ему спокойно въехать в Республику Беларусь, определена гарантия, связанная с тем, что в случае возникновения каких-либо претензий со стороны государственных правоохранительных органов только с согласия генерального прокурора или лица, исполняющего его обязанности, могут применяться меры процессуального принуждения либо приниматься какое-то правовое решение.
Чуть позже Александр Лукашенко мнения об указе спросил у главы Верховного Суда. Валентин Сукало отметил, что возросло количество дел экстремистской направленности. Но с учетом открывшейся возможности теперь рассчитывают на иную тенденцию.
Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:
Суды в первую очередь заинтересованы, чтобы таких дел было все-таки меньше. Если какая-то часть из них не будет доходить до суда, а будет прекращаться на досудебной стадии, думаю, это можно только приветствовать. Конечно, если эти люди раскаялись в содеянном, возместили ущерб, извинились, то здесь, думаю, все правильно, нужно применять другие возможности, досудебные, к этим людям.
Президент: силой тащить в Беларусь мы не собираемся, не хотите – сидите там.
Таким образом, начался новый этап в жизни белорусского общества. Каким он будет, зависит от многих факторов и желания обеих сторон понять друг друга и принять: одним осознать тот факт, что сами ошиблись и наломали дров, зря жгли мосты, другим – поверить заново. И это не меньшее испытание на зрелость нашего общества. Пройти его смогут лишь те, кто действительно заинтересован в цельной и суверенной Беларуси, считает себя ее неотъемлемой частью, а не ратует за то, чтобы она стала чьим-то придатком.
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