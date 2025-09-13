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Пустовой: уберечь белорусов и вернуть песни в дома соседей – новая историческая миссия Лукашенко

13 сентября 2025 17:40
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Пустовой: уберечь белорусов и вернуть песни в дома соседей – новая историческая миссия Лукашенко-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Радость праздников в своей полноте белорусы готовы и хотели бы разделить и с русскими, что делаем, и с украинцами, можно даже с поляками. Было же ведь так. Фестивали «Фольклор без границ». У нас широкая душа. Самые разумные и, что называется, исполнимые шаги для Киева звучат именно из Минска. 

Принимая в своем кабинете людей Трампа, Лукашенко старается найти приемлемые решения для всех. Понятно, исходя из интересов нашей страны, наших людей, но и для южных соседей и для восточного союзника. А ведь пока мы, белорусы, получаем пригласительные на концерты и фестивали, наши ближайшие соседи даже по генетической гаплогруппе – похоронки на своих детей. Уберечь нас от этого и вернуть песни в дома соседей – это новая историческая миссия Лукашенко. 

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Есть, конечно, опасения. Американцы хотят перекупить белорусов. Да, нам интересны их iPhone и Tesla. Но выше всего память земли и идеи, застывшие в камнях крепости Бреста. Какие бы небоскребы ни строили в обоих полушариях земли, наши обелиски всегда будут выше. Поэтому и в День Минска, несмотря на солидный возраст столицы, память о 80-летии легендарных событий. Такой Победы не было и не будет уже ни у кого. Это победа жизни. 

# Евгений Пустовой # Авторская журналистика на СТВ # Дональд Трамп # Международная политика # Беларусь-США

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