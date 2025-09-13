Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Радость праздников в своей полноте белорусы готовы и хотели бы разделить и с русскими, что делаем, и с украинцами, можно даже с поляками. Было же ведь так. Фестивали «Фольклор без границ». У нас широкая душа. Самые разумные и, что называется, исполнимые шаги для Киева звучат именно из Минска.

Принимая в своем кабинете людей Трампа, Лукашенко старается найти приемлемые решения для всех. Понятно, исходя из интересов нашей страны, наших людей, но и для южных соседей и для восточного союзника. А ведь пока мы, белорусы, получаем пригласительные на концерты и фестивали, наши ближайшие соседи даже по генетической гаплогруппе – похоронки на своих детей. Уберечь нас от этого и вернуть песни в дома соседей – это новая историческая миссия Лукашенко.

Лукашенко поблагодарил Трампа: ни один Президент США не делал столько, чтобы на планете был мир. Читайте здесь.

Есть, конечно, опасения. Американцы хотят перекупить белорусов. Да, нам интересны их iPhone и Tesla. Но выше всего память земли и идеи, застывшие в камнях крепости Бреста. Какие бы небоскребы ни строили в обоих полушариях земли, наши обелиски всегда будут выше. Поэтому и в День Минска, несмотря на солидный возраст столицы, память о 80-летии легендарных событий. Такой Победы не было и не будет уже ни у кого. Это победа жизни.