Гарантии мест в общежитиях и онлайн-гайд по университету – как региональные вузы встретили своих первокурсников

Стопроцентная гарантия мест в общежитии, онлайн-гайд по учебным корпусам, центр компетенций, аналогов которому нет в стране, и погружение в профессию с лучшими архитекторами города. Именно так встретили первокурсников в брестских вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осваиваться в стенах университета помогают не только преподаватели, но и старшекурсники. Для иногородних студентов волонтерские отряды подготовили квесты и квизы, а также неформальные экскурсии по Бресту.