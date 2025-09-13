Гарантии мест в общежитиях и онлайн-гайд по университету – как региональные вузы встретили своих первокурсников
Стопроцентная гарантия мест в общежитии, онлайн-гайд по учебным корпусам, центр компетенций, аналогов которому нет в стране, и погружение в профессию с лучшими архитекторами города. Именно так встретили первокурсников в брестских вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Осваиваться в стенах университета помогают не только преподаватели, но и старшекурсники. Для иногородних студентов волонтерские отряды подготовили квесты и квизы, а также неформальные экскурсии по Бресту.
Как позаботились о тех, кто впервые переступил порог вузов, знает Кристина Протосовицкая.
В студенты – без экзаменов. Победитель университетской олимпиады Артем Герасимук из Березы осваивается в центре компетенций Брестского технического университета, аналогов которому нет в стране. Под одной крышей собрали лучшие образцы промышленного оборудования, чтобы на практике освоить принцип работы каждого.
Артем Герасимук, студент БрГТУ:
Наиболее перспективное направление в нашей стране, а также с детства мне нравится работать с техникой, хотел бы этим заниматься. Я благодарен университету, что он предоставляет такие возможности для нас.
Всем иногородним студентам университет гарантирует места в общежитиях. С учебными корпусами они образует единый «кампус».
Виктория Мять, студентка БрГТУ:
В общежитии место предоставили сразу же. Для меня огромный плюс, что общежитие расположено именно на территории университета, в 5 минутах.
Анастасия Голуб, студентка БрГТУ:
Помогают кураторы, помогают преподаватели. Даже если где-то заблудился, подошел, спросил – показали, объяснили.
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