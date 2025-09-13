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Пустовой: «Белавиа» и при ограничениях выруливала, а теперь снова сможет расправить крылья

13 сентября 2025 17:39
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Пустовой: «Белавиа» и при ограничениях выруливала, а теперь снова сможет расправить крылья-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Разговаривая с американцами, мы не предаем ни Союзное государство, ни дух равноправия ШОС. Это говорит об одном. Минск не актер, не играем по чужому сценарию. Мы актор внешнеполитического диспута. Да, наследники страны – основательницы ООН. Уже основываясь на историческую гордость, мы можем двигаться вперед. Но ведь именно сейчас мы в современном мире причастны к погоде равноправия. 

Лукашенко: главная наша задача – встать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира. Подробности. 

И еще очень важно. От этих встреч должно быть хорошо. Нам. Хотя бы ослабление санкций для такой открытой экономики – уже плюс. Ресурс на «Один район – один проект», больше асфальтных дорог и наконец-то МРТ, например, в моем родном Каменце. Также «Белавиа» и при ограничениях выруливала, а теперь снова сможет расправить крылья. Эти встречи – это региональная безопасность и гарантия нашего участия в обсуждении восточноевропейской архитектуры взаимоотношений. 

Слушайте, а Беларусь для этого уже сдала многое. Даже перемирие – уже добро для людей разных стран. От Владивостока до Лиссабона. Славяне перестанут гибнуть, а европейцы дрожащей рукой отдавать свои деньги на милитаризацию. И еще. В процессе этих переговоров хорошо даже оппонентам власти. Их выдворяют в объятия Европы. Люди хотели этого – люди получили этого. Жест доброй воли. 

# Международная политика # Авторская журналистика на СТВ # Евгений Пустовой # Беларусь-США

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