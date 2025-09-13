Переплетение истории и современности! Собрали самые яркие моменты со Дня города в Минске

Город, где удивительным образом переплетается история и современность. Город, который в послевоенные десятилетия восстанавливали из руин. Город, в котором сегодня принимаются ключевые решения в суверенной Беларуси. Город, где открываются огромные возможности. Да и просто город для комфортной и спокойной жизни. Все это, безусловно, о нашем любимом Минске. Белорусская столица сегодня, 13 сентября, празднует свой день рождения – уже 958-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От всей души поздравляем родной город и всех его жителей. Большинство из которых сегодня, разумеется, провели в городе и вместе с городом. По всему Минску – и в историческом центре, и в многочисленных парках, и на окраинах целый день работают праздничные локации. Самое интересное в репортаже Алеси Ивановой.

Город, в котором хочется жить. Здесь гармонично переплетаются многовековая история и современное дыхание жизни. Узкие улочки, вымощенные брусчаткой, словно хранят в себе шепот прошлых веков, а величественные проспекты с современными зданиями и зелеными парками наполняют жизнь горожан динамикой и энергией. Не одно поколение белорусов своим трудом и талантом создавали уникальный облик столицы. В этот день особая благодарность тем, кто сделал нашу жизнь мирной, а столицу – любимой миллионами – тем, кто защищал Минск и пал в боях. У стелы «Минск – город-герой» состоялось торжественное возложение цветов в честь Дня города. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Минске:

Для нас память священна о той войне и о Великой Победе, юбилей которой мы отмечаем в этом году. И всегда мы начинаем эти праздничные мероприятия именно здесь, с возложения. Потому что мы понимаем, не было бы той Победы, не было бы сегодня нашей прекрасной, замечательной страны и такого великолепного города Минск, котором мы гордимся.

Безусловно, труд каждого на благо процветания родной страны не остается незамеченным. По традиции, которая существует уже почти четверть века, в День города принято отмечать достижения тех, кто внес наибольший вклад в социально-экономическое и культурное развитие столицы по результатам работы за год. Это 13 представителей разных профессий – промышленность, транспорт, строительство, здравоохранение. На праздничной сцене те, чьи сердца бьются в ритме большого города. Сотни реконструкторов из разных уголков мира собрал традиционный фестиваль «Минск старажытны». Масштабы и размах исторического шоу впечатляют: поединки конников, средневековые турниры. С каждым городом география участников все шире. Рыцарские турниры и быт военных лагерей! Рассказываем, как проходит фестиваль «Мінск старажытны».

Белорусская столица хранит в своей памяти почти 10 веков удивительной истории развития. Каждая эпоха оставила свой неповторимый след. А вместе с ним – традиции и обычаи, которые словно картинки из учебника по истории – сегодня заговорили с народом. Алеся Иванова, корреспондент:

На фестивале жители и гости столицы буквально посещают музей под открытым небом, перелистывая страницы летописи. Эпоха Полоцкого княжества, наполеоновских войн, Первой мировой и Великой Отечественной. События давно минувших лет будто вновь ожили.

Быт военных лагерей, техника, оружие и даже военно-полевая хирургия – большинству экспонатов не один десяток лет. Захватывающую программу ко Дню города подготовили и в столичном парке Победы. Там определяли лучшего пожарного-спасателя. За это звание боролись 11 команд из Беларуси и России. Сильнейших пожарных-спасателей определили в Минске – рассказываем, как это было.