Игорь Сергеенко о «Славянском базаре»: продажа билетов идёт достаточно интенсивно

Новости Беларуси. До главного культурного события лета – международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – осталась ровно неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На шесть дней Витебск окунется в атмосферу незабываемого праздника. Музыка, танцы, выставки, театральные встречи – всего около 100 мероприятий. Фестивальная палитра не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя форума.

Техдиректор «Славянского базара»: художник-постановщик попыталась сценографией создать шкатулку с драгоценностями