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Игорь Сергеенко о «Славянском базаре»: продажа билетов идёт достаточно интенсивно

07 июля 2021 16:46
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Новости Беларуси. До главного культурного события лета – международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – осталась ровно неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На шесть дней Витебск окунется в атмосферу незабываемого праздника. Музыка, танцы, выставки, театральные встречи – всего около 100 мероприятий. Фестивальная палитра не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя форума.

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Игорь Сергеенко о «Славянском базаре»: продажа билетов идёт достаточно интенсивно-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Появится ряд новых мероприятий, интересных мероприятий на новых площадках. Продажа билетов идет достаточно интенсивно – это говорит о том, что интерес к «Славянскому базару» у населения достаточно большой. Не только у жителей Витебска, жителей области  нашей республики и наших соседей.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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