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Крутой объяснил, как важные для страны вопросы будут выноситься на заседания ВНС

19 ноября 2024 17:14
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Во Дворце Независимости 19 ноября состоялось первое заседание Президиума ВНС. И как заявил Александр Лукашенко, который является его председателем, Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у такого заявления есть весомые основания.

Лукашенко: ВНС не должно довлеть над другими, ибо мы создадим сами себе проблемы. 

Крутой объяснил, как важные для страны вопросы будут выноситься на заседания ВНС-2

Миссия Всебелорусского народного собрания не подменять другие и уже сложившиеся институты государственной власти, а улучшать работу всей белорусской модели. Задачи стратегические, методы работы – уважительные. Вот и Президент страны как председатель ВНС особо подчеркнул – решение будет коллегиальным.

ВНС никому не должно мешать работать – Лукашенко.

15 членов Президиума и 10 сотрудников секретариата – актив ВНС. Эти люди отвечают за программные изменения государственного строительства. Именно они будут аккумулировать самые концептуальные вопросы жизни государства.

Крутой объяснил, как важные для страны вопросы будут выноситься на заседания ВНС-4

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Делегаты будут из большой массы вопросов, естественно, поступающих от наших граждан, выбирать самые-самые важные, самые принципиальные и концептуальные, рассматривать их на региональном уровне, на областном уровне, а потом уже выносить через секретариат и членов Президиума непосредственно на заседания Президиума. И в последующем, если будет такое одобрение и согласование, на Всебелорусское народное собрание. 

Крутой объяснил, как важные для страны вопросы будут выноситься на заседания ВНС-6

Как пример территории ответственности ВНС – выработка прорывного и исторического решения по полномочиям глав райисполкомов. Президент неоднократно анонсировал увеличение роли руководителя базового уровня вертикали. Этим самым Первый не просто декларирует, а делает все, чтобы облегчить государственное управление в будущем для тех, кто будет после.

Лукашенко: если губернаторы и председатели работают нормально – страна будет в порядке. Подробнее.

Крутой объяснил, как важные для страны вопросы будут выноситься на заседания ВНС-8

Символично, что именно этот вопрос стал ключевым на первом и расширенном заседании Президиума ВНС. Именно новые полномочия у председателей райисполкомов являются залогом развития сильных регионов страны. Над образной конституцией для глав райисполкома трудится рабочая группа из 18 человек. Сенаторы и депутаты, за плечами которых опыт работы в регионах. Помимо этого, Администрация Президента собрала предложения из самих райисполкомов. Отклики пришли из 75 регионов, в 43-х воздержались. 19 ноября нововведения представили Президенту.

Лукашенко: председатели исполкомов, образно говоря, президенты на своей территории. Читать здесь.

# Всебелорусское народное собрание # Дмитрий Крутой # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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