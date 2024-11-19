Крутой объяснил, как важные для страны вопросы будут выноситься на заседания ВНС
Во Дворце Независимости 19 ноября состоялось первое заседание Президиума ВНС. И как заявил Александр Лукашенко, который является его председателем, Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у такого заявления есть весомые основания.
Лукашенко: ВНС не должно довлеть над другими, ибо мы создадим сами себе проблемы.
Миссия Всебелорусского народного собрания не подменять другие и уже сложившиеся институты государственной власти, а улучшать работу всей белорусской модели. Задачи стратегические, методы работы – уважительные. Вот и Президент страны как председатель ВНС особо подчеркнул – решение будет коллегиальным.
ВНС никому не должно мешать работать – Лукашенко.
15 членов Президиума и 10 сотрудников секретариата – актив ВНС. Эти люди отвечают за программные изменения государственного строительства. Именно они будут аккумулировать самые концептуальные вопросы жизни государства.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Делегаты будут из большой массы вопросов, естественно, поступающих от наших граждан, выбирать самые-самые важные, самые принципиальные и концептуальные, рассматривать их на региональном уровне, на областном уровне, а потом уже выносить через секретариат и членов Президиума непосредственно на заседания Президиума. И в последующем, если будет такое одобрение и согласование, на Всебелорусское народное собрание.
Как пример территории ответственности ВНС – выработка прорывного и исторического решения по полномочиям глав райисполкомов. Президент неоднократно анонсировал увеличение роли руководителя базового уровня вертикали. Этим самым Первый не просто декларирует, а делает все, чтобы облегчить государственное управление в будущем для тех, кто будет после.
Лукашенко: если губернаторы и председатели работают нормально – страна будет в порядке. Подробнее.
Символично, что именно этот вопрос стал ключевым на первом и расширенном заседании Президиума ВНС. Именно новые полномочия у председателей райисполкомов являются залогом развития сильных регионов страны. Над образной конституцией для глав райисполкома трудится рабочая группа из 18 человек. Сенаторы и депутаты, за плечами которых опыт работы в регионах. Помимо этого, Администрация Президента собрала предложения из самих райисполкомов. Отклики пришли из 75 регионов, в 43-х воздержались. 19 ноября нововведения представили Президенту.
Лукашенко: председатели исполкомов, образно говоря, президенты на своей территории. Читать здесь.