Крутой объяснил, как важные для страны вопросы будут выноситься на заседания ВНС

Во Дворце Независимости 19 ноября состоялось первое заседание Президиума ВНС. И как заявил Александр Лукашенко, который является его председателем, Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у такого заявления есть весомые основания. Лукашенко: ВНС не должно довлеть над другими, ибо мы создадим сами себе проблемы.

Миссия Всебелорусского народного собрания не подменять другие и уже сложившиеся институты государственной власти, а улучшать работу всей белорусской модели. Задачи стратегические, методы работы – уважительные. Вот и Президент страны как председатель ВНС особо подчеркнул – решение будет коллегиальным. ВНС никому не должно мешать работать – Лукашенко. 15 членов Президиума и 10 сотрудников секретариата – актив ВНС. Эти люди отвечают за программные изменения государственного строительства. Именно они будут аккумулировать самые концептуальные вопросы жизни государства.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Делегаты будут из большой массы вопросов, естественно, поступающих от наших граждан, выбирать самые-самые важные, самые принципиальные и концептуальные, рассматривать их на региональном уровне, на областном уровне, а потом уже выносить через секретариат и членов Президиума непосредственно на заседания Президиума. И в последующем, если будет такое одобрение и согласование, на Всебелорусское народное собрание.

Как пример территории ответственности ВНС – выработка прорывного и исторического решения по полномочиям глав райисполкомов. Президент неоднократно анонсировал увеличение роли руководителя базового уровня вертикали. Этим самым Первый не просто декларирует, а делает все, чтобы облегчить государственное управление в будущем для тех, кто будет после. Лукашенко: если губернаторы и председатели работают нормально – страна будет в порядке. Подробнее.