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Ревенко: со стороны Запада мы не видим даже стремления наладить военное сотрудничество

19 ноября 2024 17:00
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Беларусь не только продолжает выполнять свои обязанности по обеспечению мира и безопасности внутри страны, но и продвигает эти идеи за ее пределами. В том числе в отношении наших ближайших соседей. Об этом 19 ноября заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко во время сбора с офицерами, ответственными за реализацию международных договоров в области контроля над вооружениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ревенко: со стороны Запада мы не видим даже стремления наладить военное сотрудничество-2

Даже несмотря на то, что система контроля над вооружениями начинает деградировать (все государства Западной Европы приостановили действие Договора об обычных вооруженных силах и функционирование других документов), наша страна по-прежнему следует договоренностям и прилагает все усилия ради сохранения общего мира. Увы, в сопредельных нам государствах не считают нужным делать ответные шаги, чтобы наладить взаимоотношения. 

Ревенко: со стороны Запада мы не видим даже стремления наладить военное сотрудничество-4

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:
Мы не видим ответных мер, не видим даже стремления или какого-то желания наладить сотрудничество с нами. Взять ту же Республику Польша. На наши неоднократные обращения по налаживанию конструктивного диалога, потому что, чтобы снять напряженность в наших взаимоотношениях, мы обращались к ним, ответа мы не видим. Хотя у нас есть вопросы к польской стороне, в частности декларируемое усиление государственной границы. По нашим сведениям, происходят не только вопросы противодействия миграции, но и вопросы, связанные с военной деятельностью.

Достаточно решения о наличии угрозы нацбезопасности – Киреев о применении ядерного оружия Россией. Читать здесь.

# Международная политика # Валерий Ревенко

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