Ревенко: со стороны Запада мы не видим даже стремления наладить военное сотрудничество

Беларусь не только продолжает выполнять свои обязанности по обеспечению мира и безопасности внутри страны, но и продвигает эти идеи за ее пределами. В том числе в отношении наших ближайших соседей. Об этом 19 ноября заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко во время сбора с офицерами, ответственными за реализацию международных договоров в области контроля над вооружениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже несмотря на то, что система контроля над вооружениями начинает деградировать (все государства Западной Европы приостановили действие Договора об обычных вооруженных силах и функционирование других документов), наша страна по-прежнему следует договоренностям и прилагает все усилия ради сохранения общего мира. Увы, в сопредельных нам государствах не считают нужным делать ответные шаги, чтобы наладить взаимоотношения.