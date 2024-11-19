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Лукашенко: если губернаторы и председатели работают нормально – страна будет в порядке

19 ноября 2024 10:56
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Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать. Об этом заявил Президент на первом заседании Президиума ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: если губернаторы и председатели работают нормально – страна будет в порядке-2

19 ноября Президиум собрался в расширенном составе. Эту возможность глава государства использовал, чтобы закрыть еще одну проблемную тему – о повышении статуса районных исполнительных комитетов с целью усиления роли местных органов власти в развитии регионов. 

Вопрос звучал неоднократно за последнее время, в том числе в контексте программы «Один район – один проект». Не все руководители райисполкомов понимают, как и что должно работать.

Лукашенко: если губернаторы и председатели работают нормально – страна будет в порядке-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
У нас председатели райисполкомов задействованы не так, как должно быть. Они не несут той нагрузки, которую должны нести. Критерием является решение Президента «Один район – один проект». Все понимают, что надо делать, но не делают. Эта эффективность нашей власти, начиная от Президента и заканчивая губернаторами. Но к этому вопросу мы вернемся. 

Но с другой стороны, наши юристы констатировали факт, что нет нормативно-правого акта, который бы четко расписал, чем должен заниматься председатель райисполкома. А если есть, этого недостаточно. Давайте примем это решение. Потому что, если губернаторы и председатели гор-, райисполкома работают нормально, страна будет в порядке.

Лукашенко: если губернаторы и председатели работают нормально – страна будет в порядке-6

Для разработки документа была создана рабочая группа, в которую вошли действующие и экс-председатели райисполкомов. Кроме того, запросили мнение председателей всех районов. Из 118 – 75 внесли предложения в части финансирования, благоустройства и назначения кадров. 

Документ не должен напоминать протокол поручений, акцентировал Президент. Это должен быть нормативно-правовой акт, по сути, настольная книга. Чтобы каждый руководитель района понимал, за что он несет ответственность и какие у него обязанности.

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Всебелорусское народное собрание

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