Кубраков о подготовке милиции к президентским выборам: главная задача – обеспечить безопасность

Режим максимальной собранности диктует сложившаяся геополитическая ситуация, она накалена до предела. Недружественные страны не оставляют попыток расшатать обстановку, не только на внешнем контуре, но и внутри Беларуси. Очередным поводом для этого стали президентские выборы. Чтобы не допустить провокаций, в стране проверяют готовность силового блока оперативно реагировать на возможное осложнение обстановки в период проведения электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Президента начались командно-штабные учения МВД с участием субъектов государственной системы реагирования. Мероприятия пройдут в несколько этапов в разных регионах страны. В связи с этим возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Участие в командно-штабных учениях принимает госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Для правоохранителей предстоящие выборы станут очередным экзаменом. Их главная задача – выявить и принять меры в отношении каждого экстремиста, посягающего на правопорядок и безопасность в стране, и не допустить вовлечения граждан в противоправную деятельность.