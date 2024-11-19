Кубраков о подготовке милиции к президентским выборам: главная задача – обеспечить безопасность

Режим максимальной собранности диктует сложившаяся геополитическая ситуация, она накалена до предела. Недружественные страны не оставляют попыток расшатать обстановку, не только на внешнем контуре, но и внутри Беларуси. Очередным поводом для этого стали президентские выборы. Чтобы не допустить провокаций, в стране проверяют готовность силового блока оперативно реагировать на возможное осложнение обстановки в период проведения электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По поручению Президента начались командно-штабные учения МВД с участием субъектов государственной системы реагирования. Мероприятия пройдут в несколько этапов в разных регионах страны. В связи с этим возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Участие в командно-штабных учениях принимает госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
Для правоохранителей предстоящие выборы станут очередным экзаменом. Их главная задача – выявить и принять меры в отношении каждого экстремиста, посягающего на правопорядок и безопасность в стране, и не допустить вовлечения граждан в противоправную деятельность.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы изучали ситуацию, сделали выводы с 2020 года. Из тех бесчинств и нарушений порядка, которые были в нашей стране. Мы отрабатывали вопросы взаимодействия – начиная от сотрудника милиции, который несет службу на избирательном участке, и заканчивая взаимодействием с нашими штабами – оказание помощи. Представители Центральной избирательной комиссии также присутствовали. Мы уточняем все вопросы и аспекты, чтобы нам в дальнейшем нести службу по охране общественного порядка, чтобы мы понимали, как действовать в той или иной ситуации. Самая главная наша задача – это обеспечить безопасность, чтобы такая обстановка, которая есть сегодня, и была в период проведения электоральной кампании. В том числе и в день голосования. И мы для этого сделаем все необходимое.
Как подчеркнул министр внутренних дел, открывая учения, правоохранители должны отработать все возможные варианты, проблемные вопросы и определить четкие алгоритмы их решения.