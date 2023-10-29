«Крутое медийное сообщество здесь собралось». Гости и участники чемпионата по колке дров поделились впечатлениями

Новости Беларуси. Умение белорусских журналистов попадать точно в цель информационной повестки и рубить правду всем известно, а вот справятся ли они с рубкой бревен и кто в этом деле лучший? Самое творческое и интригующее состязание этой осени стартовало на озере Вяча. Во второй раз в стране проходит чемпионат по колке дров среди представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие и пожелание удачи всем участникам соревнований от Президента передала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Именно с подачи Александра Лукашенко в 2022 году состоялся первый чемпионат. В борьбу с топорами и пилами в руках вступили и сотрудники СТВ. Подробности знает наш корреспондент Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Сегодня на берегу озера Вяча не просто соревнования. Это праздник, который объединил представителей СМИ. Всего более 240 участников. В программе четыре дисциплины. Уже завершился этап – колка дров. Наш телеканал представляли политический обозреватель Евгений Пустовой и ведущая спортивных новостей Екатерина Вандарьева. Необходимо было расколоть колодки за наименьшее время. Две из них были с сучками, что значительно усложнило задачу. После завершения наши коллеги поделились своими эмоциями.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Я же из белорусской деревни, я же настоящий белорус. Тяжело было только определить. 10 сантиметров, вот там много, 11 сантиметров, на глаз. Глазомер не работает.

Екатерина Вандарьева, ведущая СТВ:

Для меня это было очень интересно – попробовать свою силу в таком мастерстве, как говорится. Но для меня самое сложное, конечно, это что их семь штук, что такая ответственность. И там, где сучки, было очень тяжело раскалывать. По ним попадаешь – они не перерубаются. Но это в целом прикольно было. Глеб Прокофьев:

Насыщенная борьба сейчас в секторах. Никто не хочет уступать своим соперникам. Участники соревнуются не только в личном, но и в командном зачете. Кстати, в этом году количество команд увеличилось. Среди новичков – пресс-служба МЧС, Национальная школа красоты, а также иностранные коллеги – информационное агентство «Синьхуа» из Китая. Нам также с ними удалось пообщаться.

Лу Цзиньбо, корреспондент информационного агентства «Синьхуа» (Китай):

Первый раз участвовали в соревнованиях. Не знаю, как правильно держать, а сейчас понял как. Вот так. Но держать уже сложно.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

Мы довольны в первую очередь тем, что мы уже здесь. Потому что крутое медийное сообщество со всей Беларуси здесь собралось. Это просто замечательно. Это, в самом деле, спортивный праздник.