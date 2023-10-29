«Ничто так не сближает». В Минске на субботник вышли сотни белорусов

Новости Беларуси. Труд, который объединяет. На городской субботник в Минске вышли накануне сотни неравнодушных белорусов. Представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь и школьники – желающих поработать на свежем воздухе и внести свой вклад в преображение столицы оказалось немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа кипела в скверах и мемориальных комплексах, во дворах и у водоемов. В парке победы высадился трудовой десант «Белой Руси». Вооружившись инвентарем, педагоги, медики и студенты в преддверии зимы очистили зеленую зону от мусора и опавшей листвы.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Ничто так не сближает, ничто так не объединяет, как совместный труд. Сегодня мы еще раз заглянем друг другу в глаза. Сегодня еще раз мы поймем, что мы мощнейшая команда единомышленников. На сегодня Минская городская «Белая Русь» насчитывает более 50 тысяч членов Минской городской организации. Конечно же, это огромная команда единомышленников. Сегодня мы еще раз доказываем именно это.

Артем Рыбак, директор филиала Республиканского института профессионального образования:

Субботники позволяют сплотить коллективы, они позволяют помочь совместно, в свободное от работы время навести порядок и сделать наш город чище и краше.