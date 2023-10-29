«Это молодые ребята, их глаза горят». В Военной академии проходит день открытых дверей

Новости Беларуси. Ознакомиться со спецификой обучения и посмотреть как живут курсанты. Около 3 тысяч учащихся посетили Военную академию в день открытых дверей. Мероприятие получилось торжественным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На входе гостей встречал оркестр. Далее их ждала экскурсия по территории вуза и учебным кабинетам. Показали ребятам даже тренажеры для виртуальной стрельбы. Кроме того, гостям позволили примерить военную форму, самостоятельно разобрать и собрать автомат. Родители будущих курсантов остались под большим впечатлением. Они с интересом рассматривали представленное вооружение и задавали волнующие вопросы руководству академии.

Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси по учебной работе:

Военную академию посещают более 3 тысяч человек. Это молодые ребята, наши белорусы. Их глаза горят. Мы видим, как они хотят познакомиться со всеми специальностями Военной академии, выбрать одну из них, посвятив себя этой хорошей профессии, профессии защищать свою родину.