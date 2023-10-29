Прямой эфир

«Это молодые ребята, их глаза горят». В Военной академии проходит день открытых дверей

29 октября 2023 10:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ознакомиться со спецификой обучения и посмотреть как живут курсанты. Около 3 тысяч учащихся посетили Военную академию в день открытых дверей. Мероприятие получилось торжественным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Это молодые ребята, их глаза горят». В Военной академии проходит день открытых дверей-1

На входе гостей встречал оркестр. Далее их ждала экскурсия по территории вуза и учебным кабинетам. Показали ребятам даже тренажеры для виртуальной стрельбы. Кроме того, гостям позволили примерить военную форму, самостоятельно разобрать и собрать автомат. Родители будущих курсантов остались под большим впечатлением. Они с интересом рассматривали представленное вооружение и задавали волнующие вопросы руководству академии. 

«Это молодые ребята, их глаза горят». В Военной академии проходит день открытых дверей-4

Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси по учебной работе: 
Военную академию посещают более 3 тысяч человек. Это молодые ребята, наши белорусы. Их глаза горят. Мы видим, как они хотят познакомиться со всеми специальностями Военной академии, выбрать одну из них, посвятив себя этой хорошей профессии, профессии защищать свою родину. 

«Это молодые ребята, их глаза горят». В Военной академии проходит день открытых дверей-7

В завершение дня гостям предложили отведать настоящей солдатской каши и выпить чай. 

# Высшее образование в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил Турецкую Республику со 100-летием со дня её провозглашения
29 октября 2023 10:40

Лукашенко поздравил Турецкую Республику со 100-летием со дня её провозглашения

«Ничто так не сближает». В Минске на субботник вышли сотни белорусов
29 октября 2023 08:56

«Ничто так не сближает». В Минске на субботник вышли сотни белорусов

«Мы работаем на одном информационном фронте». Чемпионат по колке дров среди СМИ уже стартовал
29 октября 2023 08:37

«Мы работаем на одном информационном фронте». Чемпионат по колке дров среди СМИ уже стартовал