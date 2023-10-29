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Лукашенко поздравил Турецкую Республику со 100-летием со дня её провозглашения

29 октября 2023 10:40
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Минск видит в Анкаре надежного и перспективного партнера. Это в своем послании, адресованном Реджепу Тайипу Эрдогану и народу страны, подчеркнул Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Турецкую Республику со 100-летием со дня её провозглашения-1

Президент направил поздравление по случаю 100-летия со дня провозглашения Турецкой Республики. За эти годы страна добилась успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, приобрела прочный авторитет на международной арене, подчеркнул глава государства. И Беларусь стремится к еще более динамичному и плодотворному сотрудничеству с Турцией.

# Беларусь-Турция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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