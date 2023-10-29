Лукашенко поздравил Турецкую Республику со 100-летием со дня её провозглашения

Минск видит в Анкаре надежного и перспективного партнера. Это в своем послании, адресованном Реджепу Тайипу Эрдогану и народу страны, подчеркнул Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент направил поздравление по случаю 100-летия со дня провозглашения Турецкой Республики. За эти годы страна добилась успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, приобрела прочный авторитет на международной арене, подчеркнул глава государства. И Беларусь стремится к еще более динамичному и плодотворному сотрудничеству с Турцией.