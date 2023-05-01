Новости Беларуси. «Стартуем в лето» с ботаническим садом. 1 мая там открыли новый сезон. После зимнего перерыва самый крупный в стране центр по сохранению биоразнообразия живых растений вновь расцвел и принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра среди позеленевших аллей многолюдно: малыши и взрослые, студенты и подростки – сад пестрит не только цветами. Особую программу подготовили для детей. Например, они могли преодолеть ленточный лабиринт и поучаствовать в шерстяном шоу. Бесплатный аквагрим особо подчеркивал улыбчивое настроение.