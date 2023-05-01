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«Стартуем в лето». Ботанический сад открыл новый сезон – какую программу подготовили для гостей?

01 мая 2023 14:42
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Новости Беларуси. «Стартуем в лето» с ботаническим садом. 1 мая там открыли новый сезон. После зимнего перерыва самый крупный в стране центр по сохранению биоразнообразия живых растений вновь расцвел и принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С самого утра среди позеленевших аллей многолюдно: малыши и взрослые, студенты и подростки – сад пестрит не только цветами. Особую программу подготовили для детей. Например, они могли преодолеть ленточный лабиринт и поучаствовать в шерстяном шоу. Бесплатный аквагрим особо подчеркивал улыбчивое настроение.  

«Стартуем в лето». Ботанический сад открыл новый сезон – какую программу подготовили для гостей?-1

Весна, цветение начинается. И плюс тут такие бонусы, как сладкая вата и лабиринт вот этот красивый, поэтому мы на все вместе пришли.  

«Стартуем в лето». Ботанический сад открыл новый сезон – какую программу подготовили для гостей?-4

Мне сегодня понравилась сахарная вата бесплатная.  

«Стартуем в лето». Ботанический сад открыл новый сезон – какую программу подготовили для гостей?-7

Солнечное, радостное настроение. Уже хочется ожить после долгой зимы. Пришли развеяться, полюбоваться природой.  

«Стартуем в лето». Ботанический сад открыл новый сезон – какую программу подготовили для гостей?-10

Сопровождали открытие летнего сезона звуки музыки. Под аккомпанемент джазбенда гости могли не только поучаствовать в конкурсах, но и насладиться цветением сакуры, сливы и нарциссов. Совсем скоро можно будет полюбоваться и другими растениями. Уже во второй половине мая зацветет сирень.  

# Народные гуляния # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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