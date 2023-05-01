«Стартуем в лето». Ботанический сад открыл новый сезон – какую программу подготовили для гостей?
Новости Беларуси. «Стартуем в лето» с ботаническим садом. 1 мая там открыли новый сезон. После зимнего перерыва самый крупный в стране центр по сохранению биоразнообразия живых растений вновь расцвел и принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С самого утра среди позеленевших аллей многолюдно: малыши и взрослые, студенты и подростки – сад пестрит не только цветами. Особую программу подготовили для детей. Например, они могли преодолеть ленточный лабиринт и поучаствовать в шерстяном шоу. Бесплатный аквагрим особо подчеркивал улыбчивое настроение.
Весна, цветение начинается. И плюс тут такие бонусы, как сладкая вата и лабиринт вот этот красивый, поэтому мы на все вместе пришли.
Мне сегодня понравилась сахарная вата бесплатная.
Солнечное, радостное настроение. Уже хочется ожить после долгой зимы. Пришли развеяться, полюбоваться природой.
Сопровождали открытие летнего сезона звуки музыки. Под аккомпанемент джазбенда гости могли не только поучаствовать в конкурсах, но и насладиться цветением сакуры, сливы и нарциссов. Совсем скоро можно будет полюбоваться и другими растениями. Уже во второй половине мая зацветет сирень.