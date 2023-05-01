Прямой эфир

Это может длиться годами. Что такое газлайтинг и как от него защититься?

01 мая 2023 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вера Позняк, корреспондент:  
«Это шутка? Я такого не говорил. Мне кажется, с тобой что-то не так». Если вы часто слышите такие вопросы, следует насторожиться. Как же распознать психологические манипуляции и противостоять им?  

Это может длиться годами. Что такое газлайтинг и как от него защититься?-1

Зачастую так называемую жертву пытаются убедить в том, что она неадекватно воспринимает действительность. К примеру, неправильно запоминает события, преувеличивает или вовсе надумывает.  

Это может длиться годами. Что такое газлайтинг и как от него защититься?-4

Анна Бедрицкая, психолог-коуч:  
Газлайтинг – это вид психологического насилия, при котором жертва или объект, на которого направлено это насилие, в результате чувствует себя неполноценным, неадекватным. С приставкой недо-. Недостаточно хорошим. Человек уже начинает сомневаться в самом себе. Он перестает чувствовать, что я хочу действительно. Он уже не понимает, что он должен делать. И он полностью становится во власти манипулятора. В общем-то, манипулятор и добивается этого: завладеть психикой жертвы, полностью ее контролировать.  

Это может длиться годами. Что такое газлайтинг и как от него защититься?-7

Сам термин газлайтинг появился в далеком 1944 году в Великобритании и своим появлением обязан пьесе и фильму «Газовый свет».  

Это может длиться годами. Что такое газлайтинг и как от него защититься?-10

Анна Бедрицкая:  
В этом фильме супруг пытался свести супругу с ума или манипулировать ею. Он выключал свет каждый вечер. Говорил ей о том, что, дорогая, тебе показалось. Нет, свет действительно был. И в результате последовательных систематичных этих ежедневных действий супруга все-таки поняла, что с ней что-то не то. И света нет.  

Это может длиться годами. Что такое газлайтинг и как от него защититься?-13

– В каком ухе у меня жужжит?  
– В левом.  
– У меня жужжит в обоих ухах. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Я сошла с ума!  

Это может длиться годами. Что такое газлайтинг и как от него защититься?-16

Анна Бедрицкая:  
Психика здорового человека не может понять, почему так происходит. И приблизительно ощущения следующие. Это как будто отрезали черепную коробку, достали мозг, перемешали ложкой и посадили обратно. То есть человек не может понять, на что ему опираться, все ли с ним в порядке. Ощущение такого настроения, как будто я схожу с ума, правда.  

Это может длиться годами. Что такое газлайтинг и как от него защититься?-19

Такая форма манипуляции часто приводит к психологическим и эмоциональным проблемам, в числе которых тревожность, формирование созависимости и даже депрессия. Список огромен. Газлайтинг иногда называют хитрой формой абьюза, но так ли это? Чем же они отличаются?  

Это может длиться годами. Что такое газлайтинг и как от него защититься?-22

Нелли Куприянович, психолог:  
Газлайтинг – это уже более тонкие манипуляции с целью достижения какой-то конкретной цели. Что-то получить из-под жертвы, получить власть, получить какую-то материальную выгоду. Абьюзер действует очень грубо и прямолинейно. Это могут быть какие-то уничижения, оскорбления. Возможно, даже и физические какие-то нарушения границ. Газлайтер продумывает свою стратегию, прорабатывает тактику. И потихонечку начинает обрабатывать свою жертву.  

Это может длиться годами. Что такое газлайтинг и как от него защититься?-25

Понятие газлайтинг зачастую используют, когда говорят про отношения между парой. Однако такая манипуляция может встречаться на работе, в школе и даже между детьми и родителями.  

Это может длиться годами. Что такое газлайтинг и как от него защититься?-28

Нелли Куприянович:  
Газлайтинг может встречаться и в семейных отношениях, родственных. Также он может встречаться и на работе. На работе начальник может убеждать своего подчиненного в том, что, например, не отдавал такого приказа. Или что подчиненный неправильно понял. Родителю через газлайтинг намного легче управлять своим ребенком. Постоянно ему проговаривать о том, что он неправильно думает, не так видит мир, неправильно видит мир. Также, например, есть такое: кто же тебе скажет, кроме меня? Я же из чистой любви говорю тебе, что ты там плохо выглядишь. Хотя это полное получается уничижение. Ведет к занижению самооценки, возможно, даже депрессивным каким-то состояниям.  

Такое психологическое насилие может длиться годами и выйти из него крайне сложно. Если вы все-таки хотите сохранить отношения с таким человеком, сделать это будет непросто.  

Это может длиться годами. Что такое газлайтинг и как от него защититься?-31

Нелли Куприянович:  
Отслеживайте свое состояние. Хорошо вам сейчас или плохо? Если вам минимально как-то дискомфортно, значит, уже что-то происходит не так. Можно предъявляться, говорить, что мне сейчас некомфортно. Можно учиться говорить стоп, чтобы дать себе хотя бы каких-то несколько секунд, а лучше даже минутку, чтобы осознать, что происходит. Можно выходить из контакта. Прямо прерывать контакт и говорить: стоп, мне это сейчас не интересно, или мне нужно время, чтобы об этом подумать. Выходить из контакта и уже дальше сам с собой, а возможно, даже и обратиться за помощью к кому-то. К другу, к специалисту. Чтобы разобраться, что происходит. Чтобы дальше выстраивать какие-то другие отношения с газлайтером.  

Доверяйте собственным чувствам и вовремя отказывайтесь от того, что вам не подходит.  

# Психология # общество # Вера Позняк # Анна Бедрицкая # Нелли Куприянович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский круиз: единственный в стране туристический теплоход открывает сезон. Вот что говорят пассажиры
01 мая 2023 15:11

Белорусский круиз: единственный в стране туристический теплоход открывает сезон. Вот что говорят пассажиры

«Стартуем в лето». Ботанический сад открыл новый сезон – какую программу подготовили для гостей?
01 мая 2023 14:42

«Стартуем в лето». Ботанический сад открыл новый сезон – какую программу подготовили для гостей?

Михаил Орда: уровень социального развития Беларуси – повод странам Запада удушить нашу экономику
01 мая 2023 13:38

Михаил Орда: уровень социального развития Беларуси – повод странам Запада удушить нашу экономику