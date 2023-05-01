Это может длиться годами. Что такое газлайтинг и как от него защититься?

Вера Позняк, корреспондент:
«Это шутка? Я такого не говорил. Мне кажется, с тобой что-то не так». Если вы часто слышите такие вопросы, следует насторожиться. Как же распознать психологические манипуляции и противостоять им?
Вера Позняк, корреспондент:
«Это шутка? Я такого не говорил. Мне кажется, с тобой что-то не так». Если вы часто слышите такие вопросы, следует насторожиться. Как же распознать психологические манипуляции и противостоять им?
Зачастую так называемую жертву пытаются убедить в том, что она неадекватно воспринимает действительность. К примеру, неправильно запоминает события, преувеличивает или вовсе надумывает.
Анна Бедрицкая, психолог-коуч:
Газлайтинг – это вид психологического насилия, при котором жертва или объект, на которого направлено это насилие, в результате чувствует себя неполноценным, неадекватным. С приставкой недо-. Недостаточно хорошим. Человек уже начинает сомневаться в самом себе. Он перестает чувствовать, что я хочу действительно. Он уже не понимает, что он должен делать. И он полностью становится во власти манипулятора. В общем-то, манипулятор и добивается этого: завладеть психикой жертвы, полностью ее контролировать.
Сам термин газлайтинг появился в далеком 1944 году в Великобритании и своим появлением обязан пьесе и фильму «Газовый свет».
Анна Бедрицкая:
В этом фильме супруг пытался свести супругу с ума или манипулировать ею. Он выключал свет каждый вечер. Говорил ей о том, что, дорогая, тебе показалось. Нет, свет действительно был. И в результате последовательных систематичных этих ежедневных действий супруга все-таки поняла, что с ней что-то не то. И света нет.
– В каком ухе у меня жужжит?
– В левом.
– У меня жужжит в обоих ухах. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Я сошла с ума!
Анна Бедрицкая:
Психика здорового человека не может понять, почему так происходит. И приблизительно ощущения следующие. Это как будто отрезали черепную коробку, достали мозг, перемешали ложкой и посадили обратно. То есть человек не может понять, на что ему опираться, все ли с ним в порядке. Ощущение такого настроения, как будто я схожу с ума, правда.
Такая форма манипуляции часто приводит к психологическим и эмоциональным проблемам, в числе которых тревожность, формирование созависимости и даже депрессия. Список огромен. Газлайтинг иногда называют хитрой формой абьюза, но так ли это? Чем же они отличаются?
Нелли Куприянович, психолог:
Газлайтинг – это уже более тонкие манипуляции с целью достижения какой-то конкретной цели. Что-то получить из-под жертвы, получить власть, получить какую-то материальную выгоду. Абьюзер действует очень грубо и прямолинейно. Это могут быть какие-то уничижения, оскорбления. Возможно, даже и физические какие-то нарушения границ. Газлайтер продумывает свою стратегию, прорабатывает тактику. И потихонечку начинает обрабатывать свою жертву.
Понятие газлайтинг зачастую используют, когда говорят про отношения между парой. Однако такая манипуляция может встречаться на работе, в школе и даже между детьми и родителями.
Нелли Куприянович:
Газлайтинг может встречаться и в семейных отношениях, родственных. Также он может встречаться и на работе. На работе начальник может убеждать своего подчиненного в том, что, например, не отдавал такого приказа. Или что подчиненный неправильно понял. Родителю через газлайтинг намного легче управлять своим ребенком. Постоянно ему проговаривать о том, что он неправильно думает, не так видит мир, неправильно видит мир. Также, например, есть такое: кто же тебе скажет, кроме меня? Я же из чистой любви говорю тебе, что ты там плохо выглядишь. Хотя это полное получается уничижение. Ведет к занижению самооценки, возможно, даже депрессивным каким-то состояниям.
Такое психологическое насилие может длиться годами и выйти из него крайне сложно. Если вы все-таки хотите сохранить отношения с таким человеком, сделать это будет непросто.
Нелли Куприянович:
Отслеживайте свое состояние. Хорошо вам сейчас или плохо? Если вам минимально как-то дискомфортно, значит, уже что-то происходит не так. Можно предъявляться, говорить, что мне сейчас некомфортно. Можно учиться говорить стоп, чтобы дать себе хотя бы каких-то несколько секунд, а лучше даже минутку, чтобы осознать, что происходит. Можно выходить из контакта. Прямо прерывать контакт и говорить: стоп, мне это сейчас не интересно, или мне нужно время, чтобы об этом подумать. Выходить из контакта и уже дальше сам с собой, а возможно, даже и обратиться за помощью к кому-то. К другу, к специалисту. Чтобы разобраться, что происходит. Чтобы дальше выстраивать какие-то другие отношения с газлайтером.
Доверяйте собственным чувствам и вовремя отказывайтесь от того, что вам не подходит.