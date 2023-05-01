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Белорусский круиз: единственный в стране туристический теплоход открывает сезон. Вот что говорят пассажиры

01 мая 2023 15:11
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Новости Беларуси. Круизное настроение. В Беларуси отправляется в путешествие первое пассажирское судно Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту белорусские и российские туристы. Увидеть Полесье, познакомиться с древними белорусскими ремеслами и побыть наедине с природой – в круизе гостей ждет 11 остановок за 8 дней. Маршрут – от Бреста до Мозыря.  

Кристина Протосовицкая продолжит.  

Полесские робинзоны – 17 пассажиров круизного теплохода готовы отправится в путь! Самому маленькому нет еще и двух лет. Семья Зуйковых из Москвы путешествует с тремя детьми. Это не первое их знакомство, как говорят, с любимой Беларусью.  

Белорусский круиз: единственный в стране туристический теплоход открывает сезон. Вот что говорят пассажиры-1

Ульяна Зуйкова, турист (Россия): 
Были здесь по местам боевой славы. Мы путешествуем, очень много изучаем историю Великой Отечественной войны. И поскольку в преддверии Дня Победы этот круиз состоится, мы выбрали круиз по героической Беларуси. По воде можно достичь таких точек, которые так сложно достичь другим способом. Экскурсия по гидроузлу нас ждет, молокозавод, нас очень интересует фабрика «Полесье».   

Белорусский круиз: единственный в стране туристический теплоход открывает сезон. Вот что говорят пассажиры-4

Белорусскому круизу уже 6 лет. На воду первое пассажирское судно спустили в 2017 году. На трехпалубном теплоходе разместили два этажа кают и ресторан, где предлагают формат «все включено». В этом сезоне планируют 23 рейса – вплоть до конца октября. Две трети мест уже раскупили, а 90 % отдыхающих – россияне.   

Белорусский круиз: единственный в стране туристический теплоход открывает сезон. Вот что говорят пассажиры-7

Елена Максимова, турист (Россия): 
У меня очень большой опыт в круизах по России. От этого круиза я жду впечатлений, потому что ни разу не была здесь. Для меня самое главное – красота ваших мест, вашего Полесья. 

Белорусский круиз: единственный в стране туристический теплоход открывает сезон. Вот что говорят пассажиры-10

Галина и Сергей Глущенко, туристы (Россия): 
Давно хотели на самом деле. Уже несколько лет пытаемся выбраться, не получается. А так как сейчас пандемия, мы решили, что куда-то далеко за границу не стоит. Много чего не видели у себя поблизости. 
– И, конечно, военная история. Брестская крепость – как не побывать?  

Белорусский круиз: единственный в стране туристический теплоход открывает сезон. Вот что говорят пассажиры-13

Отдать дань памяти защитникам Брестской крепости, познакомиться с малоизвестной стороной белорусского Полесья и попробовать нашу страну на вкус – самое необычное и особенное «свидание» с Синеокой. Маршрутный лист круизного теплохода включает 8 дней с 11-тью остановками – от Бреста до Мозыря.  

Белорусский круиз: единственный в стране туристический теплоход открывает сезон. Вот что говорят пассажиры-16

Кристина Протосовицкая, корреспондент: 
Теплоход «Белая Русь» стал первым и единственным в стране туристическим круизным судном. 570 километров исключительно по водной глади. Своенравные и характерные реки Беларуси – Мухавец, Пина, Припять. Туристы увидят все красоты именно с воды.  

Скорость теплохода – 12-15 км/час. Весеннее половодье для водной навигации, как и мель в засушливое лето, не лучший союзник. От команды судна требуется предельная концентрация, ведь ситуация на реках меняется порой в течение суток. За 30 лет работы Игорь Дворак, кажется, уже научился улавливать настроение белорусских рек. К слову, капитан у теплохода бессменный.  

Белорусский круиз: единственный в стране туристический теплоход открывает сезон. Вот что говорят пассажиры-19

Игорь Дворак, капитан теплохода «Белая Русь»: 
Белорусские реки своеобразные по сравнению с другими. Они у нас не слишком широкие и глубокие. Сейчас весна, паводок – тоже опасно, потому что идешь, не знаешь, что за зиму поменялось, как русло изменилось, а каждый год русло немного меняется. Надо быть очень внимательным. Особенно в это время, когда воды много. Сейчас вода немного пошла вниз. Тоже это надо все учитывать – вчера шел по этому маршруту, а сегодня идешь, уже можешь цепануть мель.   

Белорусский круиз: единственный в стране туристический теплоход открывает сезон. Вот что говорят пассажиры-22

На борту постарались воссоздать домашнюю атмосферу – каюты нижней палубы передают настоящую корабельную романтику, а в отдельные номера добавили белорусский колорит.  

Белорусский круиз: единственный в стране туристический теплоход открывает сезон. Вот что говорят пассажиры-25

Лариса Борисевич, начальник торгово-туристического отдела предприятия «Днепро-Бугский водный путь»: 
Одна из них каюта Янки Купалы, где мы сейчас находимся, и каюта Якуба Коласа. Все каюты оформлены в национальном стиле, чтобы показать нашим туристам весь колорит, всю красоту нашей Республики Беларусь.   

Белорусский круиз: единственный в стране туристический теплоход открывает сезон. Вот что говорят пассажиры-28

В Брестской области туристический поток вырос на четверть, а это более 1,5 миллиона человек за год. Регион – лидер в Беларуси по посещаемости как среди внутренних, так и зарубежных туристов. Представители отрасли отмечают: эффект от пандемии схлынул, интерес к нашей стране возвращается к доковидному уровню.  

# Туризм # общество # Кристина Протосовицкая # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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