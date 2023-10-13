Кристина Древаль: привычка к войне – очень страшное дело

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим настоящие цели карты поляка и творчество в период СВО. В гостях политолог Петр Петровский и музыкальный исполнитель Кристина Древаль.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы же сами оттуда, из этих мест. Вы видели своими глазами, прочувствовали своей судьбой. Вот в 2014 году, как это было вашими глазами?

Кристина Древаль, музыкальный исполнитель:

Наверное, это был шок. Как и для всех нас, жителей Донецкой Народной Республики. То чувство, когда живешь, никого не трогаешь, вроде бы ничего плохого не желаешь. И тут приходят просто украинские войска и начинают бомбить твой город, начинают бомбить твои дома, убивать твоих знакомых, друзей. Это очень сложно, на самом деле. Очень страшно. Вы знаете, для меня, наверное, в тот момент весь мир перевернулся с ног на голову, и все совершенно изменилось.

Григорий Азаренок:

Людям, которые не знают, что такое война, обстрелы, взрывы, прилеты, сложно, наверное, это понять. Тем не менее хочется задать вопрос: вы привыкли к войне?

Кристина Древаль:

Да, к этому можно привыкнуть.

Григорий Азаренок:

В чем это выражается?

Кристина Древаль:

Это выражается тем, что сначала ты боишься, очень страшно. А потом просто начинаешь уже привыкать к этим звукам. К тому, что прилетает. Слышишь, где-то рядом вроде бы упало. А ты сидишь и думаешь: ну, живой, слава богу, пойду в магазин дальше схожу. Как-то вот так это выражается. На самом деле, это страшное дело – привычка к войне. Да, страх присутствует периодически, но очень часто мы теряем чувство самосохранения из-за того, что слишком частые обстрелы и слишком много лет идет эта война. То есть в 2014 году это все началось. Сейчас обстрелы очень сильные. Сейчас это усилилось еще больше. Поэтому кто-то уезжает. И можно понять этих людей. Кто-то остается. И хочется верить, что как можно скорее все это закончится и мы наконец-то вздохнем свободным воздухом, без звука снаряда, без запаха пороха.

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