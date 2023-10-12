Куликов: американцы смогли завладеть Украиной только с третьей попытки

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы один из немногих людей, кто говорил, что ситуация пойдет так, как она пошла 24 февраля 2022 года. При этом вы знали ситуацию изнутри. Вы долго работали в Украине, знаете там политическую элиту. Это было неизбежно. Почему?

Дмитрий Куликов, политолог, публицист, продюсер, теле- и радиоведущий:

Это было неизбежно. Кстати, когда я работал, я вам честно скажу, была там работа по бизнесу и по политическим проектам. Но некоторой рамкой, границей этой работы для меня всегда было понимание попытки избежать неизбежного. Или, по крайней мере, отсрочить его максимально долго. Полное завладение американцами Украины дальше неминуемо вело к столкновению. А то, что американцы Украиной завладеют... Кстати, пришлось им это сделать с третьей попытки. С третьей. Потому что первая была программа «Кучму геть!» Там все было подготовлено: они сначала навязали переговоры о том, что Ющенко не будет выдвигаться на выборах в 1999 году, а вместо этого получит пост премьера. А по той Конституции, если президент не исполняет обязанности, то исполнять начинает премьер. Помните убийство Гонгадзе, специально созданное? И вся программа «Кучму геть!» была направлена на то, что Кучму сбрасывают, а исполняющим обязанности остается Ющенко. Сразу же, в 2000 году. Потом был 2004 год. И вот успешным оказался только третий переворот. Он был успешным. Это 2014 год. И дальше то, что Украина будет использована Америкой для войны против России, для меня было совершенно очевидным. Тогда, уже в 2014 году, когда это все произошло.

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