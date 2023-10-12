Как может развернуться конфликт на Ближнем Востоке? Мнение Андрея Лазуткина

Андрей Лазуткин, политолог:

Идет два направления работы. Первое направление – это стереть просто сектор с лица земли. Бомбардировки неизбирательные, разрушить инфраструктуру: воду, газ, свет. То есть люди там просто не будут жить, потому что нет условий. Вот их задача сегодня такая. Вторая задача, очень важная, – это чтобы Иран не вступился в этот конфликт. Вот они сегодня делают какие-то заявления, что там иранцы ни при чем, они не участвуют, мы с ними не воюем. Это очень странно, всегда обычно идет обратный наброс, что давайте воевать с Ираном, давайте Иран раздавим. Нет, они все делают постепенно. Вот сегодня как раз решается вопрос сектора Газа. Поэтому я думаю, что они даже не будут проводить такую наземную операцию, они будут просто бомбить это все. Вот это сегодня им позволяет уровень вооруженности, и американцы для этого туда подогнали свои авианосцы. Вот это понятно. А фактор, которого они боятся – это реально война, которая будет там либо руками Ирана с территории Ливана, либо еще каким-то образом начнется второй фронт. Вот этого, конечно, они опасаются.

Но для этого, я думаю, что есть некие договоренности, как у нас говорят. Есть еще и контакты, я так понимаю, у них с Ираном, потому что все равно любая воюющая сторона сохраняет определенные каналы коммуникации, даже сейчас. И то, что мы видим по действиям России, там тоже очень такая миролюбивая риторика. То есть они говорят о том, что давайте прекращать это все, что проблема старая, но военным путем ее еще ни разу не удалось никому решить. То есть будет только новая кровь, новая агрессия, и выгодно это только американцам. Потому что любая нестабильность – это рост стоимости энергоресурсов, то есть подорожает нефть, наверное. Либо, наоборот, если будет плохо для американцев, может быть, саудиты обвалят эту нефть, тогда вот это все, может быть, быстро закончится. Но вот они сегодня играют вокруг такой ситуации на Ближнем Востоке в плане нестабильности. То есть неважно, как это все будет заканчиваться, главное, чтобы это продлилось какое-то время.

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