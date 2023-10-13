Прямой эфир

Рыженков: наша Академия наук – отдельная научно-производственная корпорация

13 октября 2023 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Производство современной и востребованной сельскохозяйственной техники – заслуга в том числе белорусских ученых. Разработки специалистов НАН повсеместно внедряются на наших заводах. 13 октября ведущий исследовательский центр страны отмечает 95-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыженков: наша Академия наук – отдельная научно-производственная корпорация-1

Академия наук не просто научный фундамент государства. Это один из главных драйверов экономического роста Беларуси. За прошедшие годы Академия расширилась до семи отделений и 108 организаций.

Рыженков: наша Академия наук – отдельная научно-производственная корпорация-4

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Наша Академия наук это не собрание общественных деятелей «от науки», как это во многих странах мира, а вообще отдельная научно-производственная корпорация. На самом деле, ее результаты видны во всех областях экономического, социального, культурного развития нашего государства.

«Процветающая организация, без преувеличения». Вот как отметили 95-летие НАН Беларуси – подробности.

# Белорусская наука # общество # Максим Рыженков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Процветающая организация, без преувеличения». Вот как отметили 95-летие НАН Беларуси
13 октября 2023 18:23

«Процветающая организация, без преувеличения». Вот как отметили 95-летие НАН Беларуси

Как молодёжь Беларуси привлекают к работе в АПК? Прокомментировали в Минсельхозпрод
13 октября 2023 17:51

Как молодёжь Беларуси привлекают к работе в АПК? Прокомментировали в Минсельхозпрод

Лукашенко: «Русский язык – это не российский язык. Это наш, общий! Мы были в едином государстве долгое время»
13 октября 2023 17:49

Лукашенко: «Русский язык – это не российский язык. Это наш, общий! Мы были в едином государстве долгое время»