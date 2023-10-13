Рыженков: наша Академия наук – отдельная научно-производственная корпорация

Новости Беларуси. Производство современной и востребованной сельскохозяйственной техники – заслуга в том числе белорусских ученых. Разработки специалистов НАН повсеместно внедряются на наших заводах. 13 октября ведущий исследовательский центр страны отмечает 95-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Академия наук не просто научный фундамент государства. Это один из главных драйверов экономического роста Беларуси. За прошедшие годы Академия расширилась до семи отделений и 108 организаций.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Наша Академия наук – это не собрание общественных деятелей «от науки», как это во многих странах мира, а вообще отдельная научно-производственная корпорация. На самом деле, ее результаты видны во всех областях экономического, социального, культурного развития нашего государства.