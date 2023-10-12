Куликов: Президент, белорусский народ – все вместе отстояли страну и не позволили оккупировать, как Украину

Григорий Азаренок, СТВ:

В контексте Польши и так далее, в общем, во всем этом большом многообразии, на ваш взгляд, роль Беларуси – западного форпоста России?

Дмитрий Куликов, политолог, публицист, продюсер, теле- и радиоведущий:

Да, огромная роль. Огромная. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, понимаете, я так скажу. Я же в 2019 году много читал этот доклад RAND, который назывался как-то там «ограничивая Россию». А в нем же все было перечислено: Беларусь, которую должен был захватить Запад, Молдова, Закавказье, Средняя Азия. Все это перечислено. И то, что Беларусь выстоит, то, что Беларусь сделала в 2020 году, имеет огромное значение. Огромнейшее, потому что важнейшая часть американского плана не состоялась. Плана тотальной войны, глобальной войны против нас. Вот и первый, один из первых пунктов этого плана реального, не состоялся. Это внесло огромную сумятицу в планы врага и штабы врага. Так что с одной стороны уже сыграло колоссальную роль. Беларусь – белорусское государство, белорусский Президент, белорусский народ – все вместе отстояли и не дали ее оккупировать и превратить в брандер, как Украину превратили.

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