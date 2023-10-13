Григорий Азаренок, СТВ:

Ну чего стоило бы суверенным государствам, СНГ взять и сказать «нет» международному произволу вот этих псевдосудов, которые мы не признаем, во-первых. Во-вторых, мне нравится, очень хорошо написал Людожор по этому поводу, наш Юрий Терех, о том, что вот сейчас, ну когда идет очевидный геноцид на Ближнем Востоке, причем мы не занимаем какую-либо сторону, мы просто говорим о гуманитарной катастрофе. Но Запад этого не видит. А вывоз детей из-под бомбежек, из-под обстрелов, спасение этих детей, мы дарим им детство. Вот это вот объявляется преступлением, за это нас судить, арестовывать хотят, санкциями обкладывать и все остальное. Но вот как-то другие страны предпочли: ну, может быть, давайте уберем.

Петр Петровский, политолог:

Мы находимся фактически на фронте. Мы чувствуем нерв наш. Все то, что до Центральной Азии доходит в самый последний момент.

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