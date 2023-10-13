Президент Азербайджана поблагодарил за поддержку кандидатуры страны в проведении III Игр стран СНГ

Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа.

А вот детали сотрудничества между Минском и Ташкентом межправкомиссия обсудит уже в ноября-декабре. А в ближайшей перспективе глава Узбекистана будет принимать нашего президента уже в Ташкенте. А сегодня лидеры обменялись мнениями по глобальной повестке, договорились о молодежном и гуманитарном сотрудничестве. Успешным проектом такого взаимодействия стали Игры СНГ. Эстафету Минска принимает Баку.