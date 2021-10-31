«Космос!» Так характеризуют эксперты новое предприятие в Добруше. А как оценил его Президент?

Новости Беларуси. Толковый специалист с достойным образованием никогда не останется без работы. А на сложное высокотехнологичное производство без спецподготовки и не устроиться. «Космос!» – так характеризуют эксперты новое предприятие на Добрушской бумажной фабрике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В эксплуатацию ее ввели в июне 2021 года. Производственную площадку планировали открыть раньше, но подвел подрядчик. Проект оказался под угрозой срыва. Тогда Президент принял решение подставить плечо. На строительство выделили недостающие 83 миллиона долларов. Деньги кредитные, которые нужно вернуть. Завод по производству картона на неделе лично оценил глава государства, назвав его уникальным. Он действительно поражает и своими масштабами, и экономическим эффектом. Ежегодно Беларусь импортировала 20 тысяч тонн и почти столько же картонной упаковки. Сейчас мы можем полностью обеспечить себя, еще и заработать. Репортаж из Добруша Алены Сыровой.

Алена Сырова, СТВ:

Китай, США, Япония, Канада – крупнейшие мировые производители бумаги и картона. Не мест в мировых рейтингов ради, а для грамотного и максимально эффективного использования белорусского природного богатства. 10 лет назад было решено первыми в СНГ построить в Добруше крупный комплекс по производству мелованных и немелованных видов картона, необходимых производителям упаковки, да и местным – обложки для легендарных тетрадок производства здешней бумажной фабрики «Герой труда» тогда закупали за рубежом. Китайские технологии, кредитные деньги, подрядчики и... Ни в запланированном 2015-м, ни в 2016-м, ни в 2017-м инвестпроект так и не реализовали. Готовый на 90 %, не запущенный, в безмолвии цех стоял несколько лет, пока белорусские власти не взяли все в свои руки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пусть жители Добруша не переживают, коль уж я сюда уже приехал. Мы разобрались, мы полностью запустим производство, отладим, создадим систему управления и начнем работать. Недостающие 83 миллиона долларов выделили, нашлись и белорусские строители, и наладчики. В итоге уже в июле в Добруше стали выпускать первую продукцию (за это время 10 тысяч тонн), которую тут же отправили зарубежным заказчикам. Перспективы больше не кажутся туманными, о чем с радостью сообщают Президенту.

Александр Коляда, генеральный директор холдинга «Белорусские обои»:

Космос! Здесь 2,5 тысячи датчиков, которые получают 4 тысячи сигналов. Очень сложная, тонкая настройка. На следующий год мы планируем 120 тысяч тонн картона, а уже в 2023-м – 200 тысяч – проектная мощность. Из этого будет 90 % экспорт.

– Это немелованный картон. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Продаем мы?

Александр Коляда:

Продаем, конечно. Он 810 долларов за тонну. Александр Лукашенко:

А этот? Александр Коляда:

А этот – самый дорогой, в листах – 1 020.

И пока глава предприятия показывает главе государства, что, где и как в его владениях, озвучивает суммы контрактов и подсчитывает возможную прибыль, на производстве кипит работа. Так шумно бьется его сердце – картоноделательная машина. Шириной в 4, длиной в 240 метров и высотой с трехэтажное здание. Все вокруг на десятках гектаров работает для нее. Ковер, на котором формируется картон, несется по ней со скоростью 500 метров в секунду. И всей этой махиной управляют всего семь человек.

Ромас Радевич, первый заместитель директора филиала Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»:

Часть людей у нас выезжала в Китай, когда еще с китайцами контракт действовал. А основное обучение было уже на месте во время пусконаладочных работ. Плюс это работники, которые прошли школу на действующем производстве. То есть, конечно, масштабы, уровень автоматизации здесь несоизмерим. Александр Лукашенко:

Другой, но навыки у них есть. Ромас Радевич:

Есть, самое главное, что навыки первоначальные как бумажников у них есть. Александр Лукашенко:

Ну, тебе нравится эта машина, это производство нравится? Ромас Радевич:

Нравится, конечно.

Запуска нового производства с нетерпением ждал весь коллектив фабрики. Но есть человек, который к этому событию относится с особым трепетом. В этот проект Ромас Радевич, кажется, вложил душу. Теперь о мелованном картоне он готов говорить часами. И не скрывает гордости.

Ромас Радевич:

Мы обеспечены заявками сегодня на полную месячную свою производственную мощность. Но задача стоит в том, чтобы повысить цену картона. А повысить цену картона возможно после того, как мы достигнем 100-процентного качества. Такая задача глобально стоит перед всей деревообрабатывающей отраслью страны. В нее государство вложило внушительные суммы – модернизация старых, открытие новых предприятий. Но есть ли эффект или вкладываем в пустоту и несем убытки?

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:

В этом году мы уже возвращаем те деньги, которые должны были по графику гасить в следующем году. Всего мы прогнозируем вместе с целлюлозно-бумажными предприятиями – вернем в текущем году больше 400 миллионов рублей. 80 % от того, что мы производим сегодня, отправляем на экспорт. Год назад – мы вам докладывали – цифра была 70... Александр Лукашенко:

Цены? Михаил Касько:

Цены очень хорошие. Сегодня исторически самые высокие цены. В этом году прибавим больше, чем в 250 миллионов долларов в экспорте. Приблизимся – цифру пока осторожно говорим – 900-950 миллионов долларов. Два месяца еще осталось поработать. Но понятно, что так не везде. В концерне все еще есть проблемные предприятия. Тройка отстающих неизменна. ​Лукашенко, посещая Добрушскую бумажную фабрику: «Чтобы хоть завтра мы видели какой-то свет в конце тоннеля». Читайте здесь.

Наладились дела на Светлогорском ЦКК, объем производства в 2021 году вырос в полтора раза, рентабельность – на 30 %. В 2022 году светлогорскую целлюлозу будут использовать на производстве картона в Добруше. В год это 46 тысяч тонн (или 30 миллионов долларов), которые останутся в стране. Понятное дело, что чем лучше идут дела на предприятии, тем выше зарплаты, по крайней мере, так должно быть. И в Добруше этой логике следуют. На новом производстве задействованы полтысячи человек, зарплату поднимали несколько раз за последнее время, с выходом на проектную мощность наверняка можно ожидать и большего роста доходов. Потому даже на небольшую нехватку специалистов руководство может устраивать кастинг.

Александр Коляда:

Нам еще в целом на фабрику – у нас же и старое производство работает – 40 человек не хватает. Александр Лукашенко:

Но не лишь бы кого? Александр Коляда:

Нет, не лишь бы кого, потому что сегодня у нас и зарплата солидная, достойная. Будет за октябрь 1 300 рублей. И уже лишь бы кому мы не можем платить. Мы платим тому, кто зарабатывает.

1 300 – средняя по предприятию, у работников с высокими технологическими компетенциями, говорят, зарплата около 2 000. Для сравнительно небольшого города это очень неплохо. Потому неудивительно, что люди здесь держатся за свое рабочее место, и, понимая, что его обеспечивает, спрашивают главу государства о главном: не иссякнет ли ресурс? Лукашенко: «Цены приличные на этот мусор, который мы превратили в топливо и продали». Читайте здесь. Очевидно, в ближайшее время отрасль ждет ряд решений, которые скажутся на ее работе, но те, что были приняты за последние десятилетия, позволили создать крепкую базу и подсчитывать рост прибыли даже в кризисные времена. Зачастую нелегкие и непростые, возможно, даже кому-то непонятные действия и решения в конечном счете приводят как минимум к хорошим показателям и оцениваются по заслугам, как показывает время.

– За личный вклад в развитие отрасли.

– Спасибо!

– Вы как никто… И те успехи, о которых мы сегодня вам докладывали, – это следствие тех непростых решений, которые были приняты по модернизации в основном таких вот заводиков в малых и средних городах. Сегодня люди обеспечены работой, хорошей заработной платой.

– Уважаемый Александр Григорьевич, примите в дар от нашего коллектива…

– Это твоя старая фабрика?

– Да.

– Я так и понял.

– Историческая часть, которую мы сохранили. И вот, перенесли на картину и дарим.

– Молодцы. Лукашенко о подарках в Добруше: «Это не значит, что вы уже со мной рассчитались». Читайте здесь.