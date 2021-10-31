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Танки Abrams, «Леопард». Стоит ли Беларуси опасаться военной угрозы на границах с Польшей, Литвой?

31 октября 2021 18:21
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Новости Беларуси. События недели заставили вспомнить хорошую шутку: армия НАТО – одна из лучших армий Польши. За две недели численность польских военнослужащих на границе с Беларусью выросла до 10 тысяч, более чем в три раза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Танки Abrams, «Леопард». Стоит ли Беларуси опасаться военной угрозы на границах с Польшей, Литвой? -1

На вооружении солдат – уже знакомые нам американские танки Abrams. Варшава планирует купить у США еще 250 таких машин.  

Танки Abrams, «Леопард». Стоит ли Беларуси опасаться военной угрозы на границах с Польшей, Литвой? -4

А так выглядит тот самый «Леопард» в неестественной для него среде обитания. Согласитесь, танковый батальон в районе Бяла-Подляски – немного абсурдное место нахождения для такого «зверя». Общая численность популяции – 58 особей. По одному на каждые 7 километров белорусско-польской границы.  

Танки Abrams, «Леопард». Стоит ли Беларуси опасаться военной угрозы на границах с Польшей, Литвой? -7

Лукашенко о танках возле белорусской границы: «Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать» – читайте здесь.  

А в шести километрах от белорусских рубежей полным ходом кипит работа по оборудованию очередного полевого лагеря механизированной дивизии. Местные говорят, что переезд идет активно: военные уже «развешивают занавески в жилых палатках», развернулись автостоянки, штаб и другая инфраструктура. Всего здесь ожидают больше трех тысяч солдат. Таким образом, польские войска (и это только по официальным данным) размещаются в этих точках.  

Танки Abrams, «Леопард». Стоит ли Беларуси опасаться военной угрозы на границах с Польшей, Литвой? -10

Да и в целом польская армия намеревается стать крупнейшей в ЕС – численность солдат будет 250 000.  

Танки Abrams, «Леопард». Стоит ли Беларуси опасаться военной угрозы на границах с Польшей, Литвой? -13

Планы Польши не дают покоя в Литве. Здесь тоже будут увеличивать количество солдат. Уже минобороны пообещало добровольцам немного денег, чуть соцгарантий и, скорее всего, славных побед. Только вот над кем.  

Танки Abrams, «Леопард». Стоит ли Беларуси опасаться военной угрозы на границах с Польшей, Литвой? -16

А на неделе руководитель МИДа страны призвал НАТО еще больше укрепить военный потенциал на востоке. Вот только некоторые из его высказываний.  

Танки Abrams, «Леопард». Стоит ли Беларуси опасаться военной угрозы на границах с Польшей, Литвой? -19

Тем временем в латвийском Лиелварде справляет новоселье еще одна (третья в стране) база НАТО, на этот раз военно-воздушных сил. Теперь истребители F-16 находятся в получасе от белорусской столицы. Такой караван заметили всего в 10 км от нашей границы.  

Танки Abrams, «Леопард». Стоит ли Беларуси опасаться военной угрозы на границах с Польшей, Литвой? -22

А финская компания Patria начала поставлять латвийским вооруженным силам первые бронемашины.  

Танки Abrams, «Леопард». Стоит ли Беларуси опасаться военной угрозы на границах с Польшей, Литвой? -25

Так что это? Простое дорогостоящее милитари-шоу или действительно Беларуси стоит опасаться военной угрозы?  

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Илона Волынец # Фотофакт

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