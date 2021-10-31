Танки Abrams, «Леопард». Стоит ли Беларуси опасаться военной угрозы на границах с Польшей, Литвой?

Новости Беларуси. События недели заставили вспомнить хорошую шутку: армия НАТО – одна из лучших армий Польши. За две недели численность польских военнослужащих на границе с Беларусью выросла до 10 тысяч, более чем в три раза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На вооружении солдат – уже знакомые нам американские танки Abrams. Варшава планирует купить у США еще 250 таких машин.

А так выглядит тот самый «Леопард» в неестественной для него среде обитания. Согласитесь, танковый батальон в районе Бяла-Подляски – немного абсурдное место нахождения для такого «зверя». Общая численность популяции – 58 особей. По одному на каждые 7 километров белорусско-польской границы.

Лукашенко о танках возле белорусской границы: «Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать» – читайте здесь. А в шести километрах от белорусских рубежей полным ходом кипит работа по оборудованию очередного полевого лагеря механизированной дивизии. Местные говорят, что переезд идет активно: военные уже «развешивают занавески в жилых палатках», развернулись автостоянки, штаб и другая инфраструктура. Всего здесь ожидают больше трех тысяч солдат. Таким образом, польские войска (и это только по официальным данным) размещаются в этих точках.

Да и в целом польская армия намеревается стать крупнейшей в ЕС – численность солдат будет 250 000.

Планы Польши не дают покоя в Литве. Здесь тоже будут увеличивать количество солдат. Уже минобороны пообещало добровольцам немного денег, чуть соцгарантий и, скорее всего, славных побед. Только вот над кем.

А на неделе руководитель МИДа страны призвал НАТО еще больше укрепить военный потенциал на востоке. Вот только некоторые из его высказываний.

Тем временем в латвийском Лиелварде справляет новоселье еще одна (третья в стране) база НАТО, на этот раз военно-воздушных сил. Теперь истребители F-16 находятся в получасе от белорусской столицы. Такой караван заметили всего в 10 км от нашей границы.

А финская компания Patria начала поставлять латвийским вооруженным силам первые бронемашины.