Зачем в вольерах камеры видеонаблюдения? Как в Налибокском заказнике выращивают редкий вид глухарей

Новости Беларуси. Природоохранному вопросу в Беларуси всегда уделялось большое внимание. Сейчас в силу вступила новая концепция – ревайлдинг – это возвращение крупных животных в места их исконного ареала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За эксперимент взялся Налибокский заказник. Сегодня там возрождают не только популяцию тарпанов, но и редких глухарей Майера.

Юлия Стриго, корреспондент: Питомник по выращиванию глухарей – изюминка и настоящая гордость Налибокского заказника. Сегодня эта птица – пожалуй, самый желанный трофей для любого охотника. Все из-за его большой редкости, трудной добычи и уникального аристократичного внешнего вида. Данный питомник – единственный в стране. Сегодня здесь успешно апробировали метод выращивания птицы. Следующий этап – введение ее в естественную среду обитания.

В Налибокской пуще под угрозой исчезновения западноевропейский подвид – глухарь Майера. Идея о создании питомника появилась девять лет назад. Методом проб и ошибок пришлось изучить и применить на практике методику мечения глухарей, их отлова, условий для жизни в неволе, формирования рациона. Деревянные вольеры оснастили камерами видеонаблюдения. Так и отслеживали привычки обитателей. Усердия потратили недаром – сегодня здесь получают далеко не первое потомство.

Виктория Максимова, егерь Налибокского заказника:

Это самый крупный из всех подвидов глухарей. Его самой яркой отличительной особенностью является наличие «пробки» в песне. «Пробка» – это такая часть в песне – в лесу как будто шампанское открывают, такой выстрел. Поэтому считается, что песня западноевропейского глухаря – такая древняя магия леса.

Очень много достигнуто, очень много мы узнали про эту птицу. В настоящий момент по выращиванию вопросов у нас практически не осталось. Мы уже основные силы бросаем именно на выпуск, на создание устойчивых популяций, на повышение численности глухаря у нас в лесах.