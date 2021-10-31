Сплавиться на байдарках и понаблюдать за дикими животными. Чем ещё заняться туристу в Налибокской пуще?

Александр Лапицкий, директор Налибокского заказника:

В осенне-зимний период у нас пользуются спросом экскурсии по заказнику – наблюдение за дикими животными. С наступлением теплого времени года (весна – апрель-май) начинают те, кто засиделся за зиму в квартирах, скучно становится, сплавляться на байдарках. С приходом теплых дней у нас появляются веломаршруты, они пользуются популярностью. Традиционно 10 лет подряд проводится веломарафон. В этом году был «Налибоки-2021». Только по их данным, по подсчетам, зарегистрированных участников – более 2 500 велосипедистов.