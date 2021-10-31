Сплавиться на байдарках и понаблюдать за дикими животными. Чем ещё заняться туристу в Налибокской пуще?

Новости Беларуси. Чтобы познакомиться с пернатыми или дикими лошадьми, Налибокский заказник готов принять туристические группы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Чтобы познакомиться с пернатыми или дикими лошадьми, Налибокский заказник готов принять туристические группы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лапицкий, директор Налибокского заказника:
В осенне-зимний период у нас пользуются спросом экскурсии по заказнику – наблюдение за дикими животными. С наступлением теплого времени года (весна – апрель-май) начинают те, кто засиделся за зиму в квартирах, скучно становится, сплавляться на байдарках. С приходом теплых дней у нас появляются веломаршруты, они пользуются популярностью. Традиционно 10 лет подряд проводится веломарафон. В этом году был «Налибоки-2021». Только по их данным, по подсчетам, зарегистрированных участников – более 2 500 велосипедистов.
В отличие от всеми любимой Беловежской пущи, Налибокский заказник считается менее заезженным местом. Поэтому флора и фауна здесь куда более уникальная и разнообразная. 917 видов растений, более 50 видов животных из числа занесенных в Красную книгу Беларуси, представлены все виды дичи, включая тарпанов, и единственный в стране питомник с глухарями. Как говорится, удивительное рядом.
Выполняют роль газонокосилок. Кто такие тарпаны и как в Налибокском заказнике возрождают их популяцию? Читайте здесь.