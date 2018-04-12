Уникальное зеркало с автографами космонавтов есть у 86-летнего белорусского скульптора

Новости Беларуси. Как космонавт Олег Новицкий побывал в мастерской скульптора Ивана Миско, показали в программе «Специальный репортаж».
Новости Беларуси. Как космонавт Олег Новицкий побывал в мастерской скульптора Ивана Миско, показали в программе «Специальный репортаж».
Иван Миско, народный художник Беларуси, скульптор:
Он сейчас горит космосом весь. Мне кажется, что его абсолютно Земля не интересует! Его тянет туда.
Я смотрю, он всё время вверх смотрит.
Как будто, там какой-то второй его дом.
Иван Якимович Миско – пожалуй, самый космический белорус, не покидавший Землю.
86-летний скульптор всю жизнь создаёт свой космос.
Он – человек-легенда. Его мастерская – явочная штаб-квартира для всех космонавтов, приезжающих в Минск.
Кстати, каждый из них оставляет свой автограф мастеру на зеркале.
И именно его руками вылеплена каждая морщинка на лицах «звёздных мальчиков».
Не поддаётся пока лишь Новицкий – слишком плотный график.
Но к сентябрю скульптор надеется завершить несколько работ, хотя пока есть вопросы с финансированием.
Иван Миско:
Мемориальный знак, который я готовлю к конгрессу и на улицу Космонавтов. Шестиметровая стела из гранита с бронзовыми портретами. Я надеюсь, что она будет выполнена. Дай Бог, чтобы это всё было выполнено.