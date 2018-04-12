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Уникальное зеркало с автографами космонавтов есть у 86-летнего белорусского скульптора

12 апреля 2018 21:15
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Новости Беларуси. Как космонавт Олег Новицкий побывал в мастерской скульптора Ивана Миско, показали в программе «Специальный репортаж».  

Уникальное зеркало с автографами космонавтов есть у 86-летнего белорусского скульптора -1

Иван Миско, народный художник Беларуси, скульптор:
Он сейчас горит космосом весь. Мне кажется, что его абсолютно Земля не интересует! Его тянет туда.

Я смотрю, он всё время вверх смотрит.

Как будто, там какой-то второй его дом.

Уникальное зеркало с автографами космонавтов есть у 86-летнего белорусского скульптора -4

Иван Якимович Миско – пожалуй, самый космический белорус, не покидавший Землю.

86-летний скульптор всю жизнь создаёт свой космос.

Уникальное зеркало с автографами космонавтов есть у 86-летнего белорусского скульптора -7

Он – человек-легенда. Его мастерская – явочная штаб-квартира для всех космонавтов, приезжающих в Минск.

Уникальное зеркало с автографами космонавтов есть у 86-летнего белорусского скульптора -10

Кстати, каждый из них оставляет свой автограф мастеру на зеркале.

Уникальное зеркало с автографами космонавтов есть у 86-летнего белорусского скульптора -13

И именно его руками вылеплена каждая морщинка на лицах «звёздных мальчиков».

Уникальное зеркало с автографами космонавтов есть у 86-летнего белорусского скульптора -16

Не поддаётся пока лишь Новицкий – слишком плотный график.

Но к сентябрю скульптор надеется завершить несколько работ, хотя пока есть вопросы с финансированием.

Уникальное зеркало с автографами космонавтов есть у 86-летнего белорусского скульптора -19

Иван Миско:
Мемориальный знак, который я готовлю к конгрессу и на улицу Космонавтов. Шестиметровая стела из гранита с бронзовыми портретами. Я надеюсь, что она будет выполнена. Дай Бог, чтобы это всё было выполнено.

«Космос родной земли». Специальный репортаж

# общество # Космос # Олег Новицкий # Иван Миско

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