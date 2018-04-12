Уникальное зеркало с автографами космонавтов есть у 86-летнего белорусского скульптора

Новости Беларуси. Как космонавт Олег Новицкий побывал в мастерской скульптора Ивана Миско, показали в программе «Специальный репортаж» .

Иван Миско, народный художник Беларуси, скульптор:

Он сейчас горит космосом весь. Мне кажется, что его абсолютно Земля не интересует! Его тянет туда.

Я смотрю, он всё время вверх смотрит.

Как будто, там какой-то второй его дом.