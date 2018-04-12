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Новицкий о фото с МКС: «Так я и Червень нашёл. Понимаешь, куда уходит дорога от Минска, и делаешь снимки»

12 апреля 2018 21:59
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Новости Беларуси. О космонавте Олеге Новицком рассказали в программе «Специальный репортаж».  

С неземной высоты территорию Беларуси не раз фотографировал Олег Новицкий. Минск, Гомель, Брест и, конечно, родной Червень попадали в его объектив.

Новицкий о фото с МКС: «Так я и Червень нашёл. Понимаешь, куда уходит дорога от Минска, и делаешь снимки»-1
Новицкий о фото с МКС: «Так я и Червень нашёл. Понимаешь, куда уходит дорога от Минска, и делаешь снимки»-2

Олег Новицкий, лётчик-космонавт:
Родина – она всегда самая красивая. Беларусь тяжело определить, как и любое другое государство, именно по границам, просто по каким-то характерным ориентирам его находишь. Допустим, Минск очень хорошо видно.

Уже более мелкие города, конечно, тяжело найти.

Скорость у станции, всё-таки, довольно большая. Поэтому приходится снимать целый район. Потом выбирать снимки. Вот так я и Червень нашёл на фотографии. Потому что снимал примерный район. Понимаешь, куда уходит дорога от Минска, и делаешь снимки.

«Космос родной земли». Специальный репортаж

# Белорусские космонавты # Олег Новицкий

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