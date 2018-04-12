Петр Климук, Владимир Ковалёнок, Олег Новицкий – белорусы по рождению. Олег Артемьев, который сегодня работает на МКС в составе российского экипажа, имеет белорусские корни.

Совсем недавно Академии наук Беларуси поступило предложение от российской стороны – выполнять совместную программу медико-биологического характера.

Сергей Килин, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, академик:

Речь идет уже не о целевой аппаратуре, а об участии. И один из первых шагов, который сейчас рассматривается, мы этим заняты – это предложение Российской Федерации выбрать участника международного экипажа, который будет, правда, ещё на Земле, в течение 4 месяцев (6 человек из разных стран) отрабатывать возможность выполнения программы облёта долговременного Луны, высадки на Луну. Беларусь, конечно, может иметь космонавта с белорусским паспортом, но это – вопрос, прежде всего, экономический.

И целесообразности для Республики Беларусь.

Конечно же, у нас есть молодые люди, желающие и имеющие необходимую подготовку.