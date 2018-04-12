Петр Климук, Владимир Ковалёнок, Олег Новицкий – белорусы по рождению. Олег Артемьев, который сегодня работает на МКС в составе российского экипажа, имеет белорусские корни.
Петр Климук, Владимир Ковалёнок, Олег Новицкий – белорусы по рождению. Олег Артемьев, который сегодня работает на МКС в составе российского экипажа, имеет белорусские корни.
Совсем недавно Академии наук Беларуси поступило предложение от российской стороны – выполнять совместную программу медико-биологического характера.
Сергей Килин, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, академик:
Речь идет уже не о целевой аппаратуре, а об участии. И один из первых шагов, который сейчас рассматривается, мы этим заняты – это предложение Российской Федерации выбрать участника международного экипажа, который будет, правда, ещё на Земле, в течение 4 месяцев (6 человек из разных стран) отрабатывать возможность выполнения программы облёта долговременного Луны, высадки на Луну. Беларусь, конечно, может иметь космонавта с белорусским паспортом, но это – вопрос, прежде всего, экономический.
И целесообразности для Республики Беларусь.
Конечно же, у нас есть молодые люди, желающие и имеющие необходимую подготовку.
Анатолий Самосейко, старший преподаватель кафедры физической подготовки Военной академии Республики Беларусь:
Тренируются на таких же снарядах. Сейчас совершенствуются снаряды. У нас – немножко старше. Но пока для нас хватает. От скорости вращения происходит прилив к мозгу, увеличивается давление.
Если не тренировать данные вопросы на Земле, произойдёт потеря сознания.
Олег Новицкий, лётчик-космонавт:
Я считаю, что лучше быть лётчиком. Потому что лётчик, в любом случае, уже отобран и по здоровью, он координирован, у него отличный вестибулярный аппарат, он умеет принимать быстро решения.