Латвия заняла последнее место в ЕС по продолжительности здоровой жизни

Латвия оказалась на последнем месте в ЕС по продолжительности здоровой жизни. Об этом сообщили в департаменте развития человеческого капитала Минэкономики республики. По данным ведомства, этот показатель составляет лишь 52 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это та граница, где начинаются хронические заболевания и инвалидность, которые мешают или не дают людям работать, а на пенсию они могут выйти лишь достигнув 65 лет. Как отмечают специалисты ведомства, латвийская система здравоохранения ничего не делает для того, чтобы увеличить продолжительность полноценной и здоровой жизни граждан, помочь людям с тяжелыми заболеваниями обеспечить себе достойное существование. Собственно, неудивительно, ведь система здравоохранения и сама отчаянно нуждается в помощи. Из-за недостаточного финансирования очереди к врачам растут быстрыми темпами. Пациентов уже записывают на прием на несколько лет вперед. У больниц не хватает средств на покупку лекарств, оборудования и повышение зарплат медикам.