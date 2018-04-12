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«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»

12 апреля 2018 21:52
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В июле 2012 года наша страна вступила в клуб космических держав. Беларусь запустила свой первый космический аппарат дистанционного зондирования Земли.

Он работает в группировке с российским братом-близнецом «Канопус-В».

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»-1

Мировому космическому сообществу наша страна уже давно хорошо известна своими технологиями и уникальным производством оптического оборудования.

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»-4

Проще говоря, космических глаз, которыми спутник с высоты в 700 километров разглядывает и фотографирует Землю с высоким разрешением.

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»-7

Дмитрий Сикорский, начальник научно-конструкторского управления «Космос» ОАО «Пеленг»:
Разрешение – это тот минимальный объект на Земле, который можно будет определить по изображениям, формируемым камерой. Минимальный размер определяется этой полоской, если она не различается, тогда переходит к другим полосам, которые качество имеют хуже.

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»-10

Если вот эта вот – около метра, то эта уже будет – 2 или 3, эта – 5 или 10.

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»-13

Съёмка с высоты 700 километров. Камера через свою оптику, электронику это пропускает и выводит сюда, на монитор. И мы говорим о том, что это – минимальный размер.

Если мы его видим, то всё хорошо.

Только в этом году в космос отправились два российских аппарата «Канопус» с оптикой, сделанной в Беларуси.

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»-16

За сутки один такой агрегат способен снять до 500 квадратных километров земной поверхности.

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»-19

На полученном фото можно рассмотреть даже трактор на посевной.

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»-22

Проконтролировать такие площади за столько короткое время иначе просто невозможно.

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»-25

Владимир Покрышкин, генеральный директор ОАО «Пеленг»:
В этом году мы планируем сдать заказчику ещё 2 аппарата.

Это будет «Канопус-5», «Канопус-6».

И сегодня мы уже разговариваем с «Роскосмосом» об облике аппаратов «Канопус-7» и «Канопус-8».

Кроме того, «Пеленг» ведет переговоры сразу с несколькими странами о продаже наших космических технологий тем государствам, которые заинтересованы в развитии подобных производств у себя.

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»-28

Владимир Покрышкин:
Если государство, в своё время, помогло нам порядка 20 миллионами долларов, то на создание новых аппаратов (если начать с начала, цифровые аппараты когда мы начали делать), то у нас объёмы – больше 200 миллионов долларов. Сегодня у нас проектов, которые мы выполняем – сумма превышает 100 миллионов долларов.

Сегодня Беларусь готовится покорить новую высоту. Второй космический аппарат по остроте «зрения», в перспективе, будет превосходить своего предшественника.

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»-31

Владимир Покрышкин:
Разрешение, будем говорить так – лучше, чем полметра. Мы вместе с российскими компаниями начали прорабатывать этот вопрос, согласовали техническое задание, которое утверждено Академией наук и «Роскосмосом». На сегодняшний день, по плану, мы должны провести эскизное проектирование.

Договор на эскизное проектирование, я надеюсь, мы подпишем в апреле.

Не позже мая.

Дмитрий Сикорский:
Мы к этому долго шли. И сегодня в наш новый белорусско-российский аппарат мы представляем аппаратуру с характеристиками на уровне лучших мировых коммерческих аналогов. Это и создание больших зеркал, диаметром больше одного метра.

И создание фотоприёмных устройств.

Вот это мы разработали совместно с фирмой «Интеграл» нашей, белорусской.

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»-34

Это и создание конструкций из углепластиковых материалов, которые лёгкие и, в то же время, очень жёсткие. Всё это отработано здесь, у нас, в Беларуси.

«Космос родной земли». Специальный репортаж

# общество # Космос # Владимир Покрышкин # Дмитрий Сикорский

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