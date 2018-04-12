«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»

В июле 2012 года наша страна вступила в клуб космических держав. Беларусь запустила свой первый космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Он работает в группировке с российским братом-близнецом «Канопус-В».

Мировому космическому сообществу наша страна уже давно хорошо известна своими технологиями и уникальным производством оптического оборудования.

Проще говоря, космических глаз, которыми спутник с высоты в 700 километров разглядывает и фотографирует Землю с высоким разрешением.

Дмитрий Сикорский, начальник научно-конструкторского управления «Космос» ОАО «Пеленг»:

Разрешение – это тот минимальный объект на Земле, который можно будет определить по изображениям, формируемым камерой. Минимальный размер определяется этой полоской, если она не различается, тогда переходит к другим полосам, которые качество имеют хуже.

Если вот эта вот – около метра, то эта уже будет – 2 или 3, эта – 5 или 10.

Съёмка с высоты 700 километров. Камера через свою оптику, электронику это пропускает и выводит сюда, на монитор. И мы говорим о том, что это – минимальный размер. Если мы его видим, то всё хорошо. Только в этом году в космос отправились два российских аппарата «Канопус» с оптикой, сделанной в Беларуси.

За сутки один такой агрегат способен снять до 500 квадратных километров земной поверхности.

На полученном фото можно рассмотреть даже трактор на посевной.

Проконтролировать такие площади за столько короткое время иначе просто невозможно.

Владимир Покрышкин, генеральный директор ОАО «Пеленг»:

В этом году мы планируем сдать заказчику ещё 2 аппарата. Это будет «Канопус-5», «Канопус-6». И сегодня мы уже разговариваем с «Роскосмосом» об облике аппаратов «Канопус-7» и «Канопус-8». Кроме того, «Пеленг» ведет переговоры сразу с несколькими странами о продаже наших космических технологий тем государствам, которые заинтересованы в развитии подобных производств у себя.

Владимир Покрышкин:

Если государство, в своё время, помогло нам порядка 20 миллионами долларов, то на создание новых аппаратов (если начать с начала, цифровые аппараты когда мы начали делать), то у нас объёмы – больше 200 миллионов долларов. Сегодня у нас проектов, которые мы выполняем – сумма превышает 100 миллионов долларов. Сегодня Беларусь готовится покорить новую высоту. Второй космический аппарат по остроте «зрения», в перспективе, будет превосходить своего предшественника.

Владимир Покрышкин:

Разрешение, будем говорить так – лучше, чем полметра. Мы вместе с российскими компаниями начали прорабатывать этот вопрос, согласовали техническое задание, которое утверждено Академией наук и «Роскосмосом». На сегодняшний день, по плану, мы должны провести эскизное проектирование. Договор на эскизное проектирование, я надеюсь, мы подпишем в апреле. Не позже мая. Дмитрий Сикорский:

Мы к этому долго шли. И сегодня в наш новый белорусско-российский аппарат мы представляем аппаратуру с характеристиками на уровне лучших мировых коммерческих аналогов. Это и создание больших зеркал, диаметром больше одного метра. И создание фотоприёмных устройств. Вот это мы разработали совместно с фирмой «Интеграл» нашей, белорусской.