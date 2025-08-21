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Украинец, подозреваемый в диверсии на «Северных потоках», взят под арест в Италии

21 августа 2025 12:01
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Украинец, подозреваемый в диверсии на «Северных потоках», взят под арест в Италии-0

В Италии задержали гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру Германии.

Сообщается, что украинец задержан ночью с 20 на 21 августа. Мужчину подозревают в сопричастности в «организации взрывов и неконституционном саботаже».

Представители прокуратуры ФРГ сообщили, что «Сергей К. входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах» вблизи острова Борнхольм в 2022 году.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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