«Рассказал мне про авиацию, про полёты, про само небо. Вот с тех пор я, наверное, и заболел»: как Олег Новицкий стал лётчиком

Новости Беларуси. О космонавте Олеге Новицком рассказали в программе «Специальный репортаж».
Олег Новицкий, лётчик-космонавт:
Мне, я считаю, повезло, потому что дорогу в авиацию мне показал двоюродный брат.
Он первым поступил в Борисоглебское лётное училище.
И в один из отпусков, когда приехал, рассказал мне про авиацию, про полёты, про отношение курсантов, про само небо. И вот с тех пор я, наверное, и заболел.
Алёна Сырова, СТВ:
Расправить крылья и полететь – простая мечта любого, рождённого ходить по Земле. Мечта высокая, притягательная, но вполне реализуемая. Достаточно записаться на занятия, скажем, в аэроклуб. Но наш герой пошёл дальше, вернее, полетел ещё выше. Правда, через 22 года.
Олег Новицкий:
Когда заканчивал академию имени Гагарина, приехали представители центра подготовки. Сказали, что именно в этом году у них проходит набор в отряд. И по хорошей традиции, лётчики, которые чувствовали себя практически идеально здоровыми, всегда пытались пройти отбор. Естественно, я написал рапорт, начал проходить.
И у меня это удачно получилось.
Его неземные командировки, в общей сложности, уже насчитывают 340 суток. Впервые он полетел в космос в октябре 2012 года. Спустя 4 года повторил полёт.
С момента возвращения на Землю прошло 10 месяцев, а Новицкий признан годным к третьему полету, ждёт назначения в экипаж. Между экспедициями он, конечно, приезжает на Родину, в Беларусь, подзарядиться. И не раз отметит: по родной земле ходить любит, но больше всё же – летать над нею.
«Космос родной земли». Специальный репортаж