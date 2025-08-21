Вэнс подколол Зеленского на встрече в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал про отпущенную им шутку в адрес Владимира Зеленского в ходе их встречи в Вашингтоне, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

В Овальном кабинете Вэнс сказал Зеленскому: «господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу». На эти слова украинский политик тихо усмехнулся. По мнению американского вице-президент, его поступок стал хорошим маленьким способом растопить лед.

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