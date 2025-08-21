Прямой эфир

Вэнс подколол Зеленского на встрече в Белом доме

21 августа 2025 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вэнс подколол Зеленского на встрече в Белом доме-0

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал про отпущенную им шутку в адрес Владимира Зеленского в ходе их встречи в Вашингтоне, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

В Овальном кабинете Вэнс сказал Зеленскому: «господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу». На эти слова украинский политик тихо усмехнулся. По мнению американского вице-президент, его поступок стал хорошим маленьким способом растопить лед.

Читайте также:
Зеленский: США определили группу для возможных переговоров Украины и РФ

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Латвия заняла последнее место в ЕС по продолжительности здоровой жизни
21 августа 2025 11:20

Латвия заняла последнее место в ЕС по продолжительности здоровой жизни

Свыше 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе
21 августа 2025 11:00

Свыше 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе

Нидерланды разместят в Польше системы ПВО и свой военный контингент
21 августа 2025 10:57

Нидерланды разместят в Польше системы ПВО и свой военный контингент