Олег Новицкий о малой родине: «Я бы, всё-таки, хотел, чтобы Червень изменился»

Олег Новицкий, лётчик-космонавт:

Я бы, всё-таки, хотел, чтобы Червень изменился. В плане того, чтобы были восстановлены хорошо стадионы школьные, чтобы ребятам было более комфортно заниматься, сейчас там открыли хороший физкультурный комплекс.

Какие-то глобальные вопросы.

Нужно менять водопровод, котельные, чтобы спокойно жил, без поломок бытовых. Чтобы люди могли спокойно, действительно, заниматься своей работой. Чтобы открылись какие-то предприятия.