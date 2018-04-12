Олег Новицкий о малой родине: «Я бы, всё-таки, хотел, чтобы Червень изменился»

Новости Беларуси. О космонавте Олеге Новицком рассказали в программе «Специальный репортаж».
Новости Беларуси. О космонавте Олеге Новицком рассказали в программе «Специальный репортаж».
Олег Новицкий, лётчик-космонавт:
Я бы, всё-таки, хотел, чтобы Червень изменился. В плане того, чтобы были восстановлены хорошо стадионы школьные, чтобы ребятам было более комфортно заниматься, сейчас там открыли хороший физкультурный комплекс.
Какие-то глобальные вопросы.
Нужно менять водопровод, котельные, чтобы спокойно жил, без поломок бытовых. Чтобы люди могли спокойно, действительно, заниматься своей работой. Чтобы открылись какие-то предприятия.