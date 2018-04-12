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Олег Новицкий о малой родине: «Я бы, всё-таки, хотел, чтобы Червень изменился»

12 апреля 2018 22:12
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Новости Беларуси. О космонавте Олеге Новицком рассказали в программе «Специальный репортаж».  

Олег Новицкий о малой родине: «Я бы, всё-таки, хотел, чтобы Червень изменился»-1

Олег Новицкий, лётчик-космонавт:
Я бы, всё-таки, хотел, чтобы Червень изменился. В плане того, чтобы были восстановлены хорошо стадионы школьные, чтобы ребятам было более комфортно заниматься, сейчас там открыли хороший физкультурный комплекс.

Какие-то глобальные вопросы.

Нужно менять водопровод, котельные, чтобы спокойно жил, без поломок бытовых. Чтобы люди могли спокойно, действительно, заниматься своей работой. Чтобы открылись какие-то предприятия.

«Космос родной земли». Специальный репортаж

# общество # Белорусские космонавты # Олег Новицкий

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