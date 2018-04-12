«Это сказал Олег Новицкий на МКС»: как выбрали лозунг для Международного космического конгресса-2018 в Минске

Беларусь осенью примет планетарный космический форум. Полторы сотни космонавтов и астронавтов обсудят земные и неземные проблемы. Ведь именно «Мы создаём космическое будущее».

Сергей Килин, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, академик:

Это сказал наш космонавт Олег Новицкий, когда он развернул флаг Беларуси, будучи на МКС. И, когда приезжал Исполком Ассоциации участников космических полётов, они поставили задачу: «Какой у вас будет лозунг?»