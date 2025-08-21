«Я об этом не мог даже мечтать!» Белорусский школьник стал лучшим юным географом в мире

Белорусские школьники завоевали медали на XXI Международной географической олимпиаде (iGeo-2025), которая прошла в Бангкоке. Золото завоевал выпускник гимназии № 2 Бреста Николай Мессиюк, который стал абсолютным победителем состязания и в настоящее время считается лучшим юным географом в мире.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Курлович, первый проректор БГУ и Николай Мисиюк, выпускник гимназии № 2 г. Бреста.

Юлия Самусенко, ведущая:

Николай, каково это быть лучшим юным географом в мире?