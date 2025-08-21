«Я об этом не мог даже мечтать!» Белорусский школьник стал лучшим юным географом в мире

Белорусские школьники завоевали медали на XXI Международной географической олимпиаде (iGeo-2025), которая прошла в Бангкоке. Золото завоевал выпускник гимназии № 2 Бреста Николай Мессиюк, который стал абсолютным победителем состязания и в настоящее время считается лучшим юным географом в мире.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Курлович, первый проректор БГУ и Николай Мисиюк, выпускник гимназии № 2 г. Бреста.
Юлия Самусенко, ведущая:
Николай, каково это быть лучшим юным географом в мире?
Николай Мисиюк, выпускник гимназии № 2 г. Бреста:
Совсем недавно я стал абсолютным победителем Международной географической олимпиады. Это результат, о котором я не мог даже и мечтать. Я стал поводом для гордости не только для близких, друзей, учителей, но и в целом для всей страны. Очень приятно видеть, когда меня узнают на улицах. Неоднократно меня просили, чтобы я сфотографировался с кем-то. Когда вижу эти искренние эмоции радости на лицах людей, я понимаю, что они действительно мною гордятся. Чтобы стать лучшим юным географом в мире, я проделал достаточно большую работу и на протяжении не одного года.
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