Съёмочная группа СТВ испытала фигуры высшего пилотажа в исполнении Олега Новицкого

Любовь космонавта к высоте и авиации мы ощутили на себе. Петля Нестерова, «бочки», «штопоры» и боевые развороты – Новицкий лихо выписывает в небе фигуры высшего пилотажа.

Запланированная воздушная экскурсия стала настоящим экзаменом для нашей съёмочной группы. Чего не скажешь о Новицком.

Краткосрочные перегрузки в 7,5 единиц ему, кажется, доставляют даже определённое удовольствие. Наш полёт проходил ещё в конце марта. Виды родной земли, пусть не с космической, но, всё же, высоты, очевидно, вдохновили лётчика.