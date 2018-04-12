Прямой эфир

Съёмочная группа СТВ испытала фигуры высшего пилотажа в исполнении Олега Новицкого

12 апреля 2018 20:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Любовь космонавта к высоте и авиации мы ощутили на себе. Петля Нестерова, «бочки», «штопоры» и боевые развороты – Новицкий лихо выписывает в небе фигуры высшего пилотажа.

Съёмочная группа СТВ испытала фигуры высшего пилотажа в исполнении Олега Новицкого-1

Запланированная воздушная экскурсия стала настоящим экзаменом для нашей съёмочной группы.

Чего не скажешь о Новицком.

Съёмочная группа СТВ испытала фигуры высшего пилотажа в исполнении Олега Новицкого-4

Краткосрочные перегрузки в 7,5 единиц ему, кажется, доставляют даже определённое удовольствие. Наш полёт проходил ещё в конце марта. Виды родной земли, пусть не с космической, но, всё же, высоты, очевидно, вдохновили лётчика.

Съёмочная группа СТВ испытала фигуры высшего пилотажа в исполнении Олега Новицкого-7

Олег Новицкий, лётчик-космонавт:
Мой родны кут, як ты мне мілы!..
Забыць цябе не маю сілы!..
Вось як цяпер, перада мною
Ўстае куточак той прыгожа,
Крынічкі вузенькая ложа
І елка ў пары з хваіною,
Абняўшысь цесна над вадою,
Як маладыя ў час кахання,
У апошні вечар расставання.

«Космос родной земли». Специальный репортаж

# общество # Белорусские космонавты # Олег Новицкий

Другие новости рубрики

Все новости
«Рассказал мне про авиацию, про полёты, про само небо. Вот с тех пор я, наверное, и заболел»: как Олег Новицкий стал лётчиком
12 апреля 2018 20:38

«Рассказал мне про авиацию, про полёты, про само небо. Вот с тех пор я, наверное, и заболел»: как Олег Новицкий стал лётчиком

Усовершенствовать работу и повысить качество: в Заводском районе семь строек теперь работают под видеонаблюдением
12 апреля 2018 19:55

Усовершенствовать работу и повысить качество: в Заводском районе семь строек теперь работают под видеонаблюдением

Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер»
12 апреля 2018 19:37

Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер»