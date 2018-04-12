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Иван Носкевич: «Мы предлагаем избавиться от участия понятых и заменить их каким-то цифровым носителем»

12 апреля 2018 14:34
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Новости Беларуси. Белорусские следователи намерены перейти к ведению дел в электронном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Носкевич: «Мы предлагаем избавиться от участия понятых и заменить их каким-то цифровым носителем»-1

Единая информационная система должна избавить сотрудников комитета от многих рутинных процессов по оформлению материалов уголовных дел, ускорить получение необходимой информации и снизить бумажный документооборот. Как рассказали в Минске, при разработке новых подходов использовался опыт Грузии, Казахстана и Армении. Конечной целью должно стать создание электронного уголовного дела.

Иван Носкевич: «Мы предлагаем избавиться от участия понятых и заменить их каким-то цифровым носителем»-4

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Уже больше года мы можем допрашивать людей на расстоянии с помощью видеоконференцсвязи. Мы внесли целый ряд иных предложений по изменению уголовно-процессуального законодательства, в частности, мы предлагаем рассматривать видеозапись как самостоятельный источник доказательства. Мы предлагаем избавиться от участия понятых и заменить их каким-то цифровым носителем, в частности видеозаписью.

Иван Носкевич: «Мы предлагаем избавиться от участия понятых и заменить их каким-то цифровым носителем»-7

Рашид Жакупов, заместитель министра внутренних дел Казахстана:
Несомненно, в  21 век развитие информационных систем, информационных технологий породило новые вызовы и в преступной деятельности многих государств. Сегодня с использованием информационных систем, интернета, совершаются значительное количество преступлений и любая правоохранительная система любого государства должна адаптироваться к этим условиям.

Иван Носкевич: «Мы предлагаем избавиться от участия понятых и заменить их каким-то цифровым носителем»-10

Следователи уверены: система должна работать не только в кабинетах, но и непосредственно на месте происшествия.

# общество # Фотофакт # Следственный комитет Беларуси # Иван Носкевич

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