Контракты, стройки и поставки: рассказываем, какие проекты свяжут Минск и Баку
О том, что у наших специалистов золотые руки, знают далеко за пределами страны. Недавно мы рассказывали о школе в Ленобласти России, которую полностью возвели белорусы. Юные тестировщики поставили нашим строителями «отлично»!
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А сейчас взялись за создание целого агрогородка. Речь о проекте в Агдамском районе Азербайджана, где ждут белорусских мастеров, которые помогут вернуть жизнь в этот пострадавший регион.
Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана.
А какие еще проекты связывают Минск и Баку, в чем наши вкусы и взгляды сходятся и как принимали нашу парламентскую делегацию в самых высоких кабинетах Азербайджана, рассказываем в программе «Неделя» на СТВ.
Глядя на зеленую и цветущую столицу Азербайджана, так и не скажешь, что Баку находится в центре полупустыни. Чтобы создать этот оазис, плодородную почву привозили кораблями. Чернозем доставляли по Каспийскому морю, из Ленкорани, Кубинского уезда и даже Ирана. Местные жители свято берегут ландшафт, созданный таким трудом. В Баку на счету буквально каждое дерево.
Ольга Коршун, политический обозреватель:
Это проект местного Министерства экологии. Можно навести телефон на эту бирочку. Здесь есть специальный QR-код. Он дает ссылку, и мы знаем, что это дерево платан. Похоже на клен, но у нас такого точно нет.
Действительно Баку – совершенно особое место. Его называют городом ветров и контрастов, где Запад встречается с Востоком. В центре туристы катаются на гондолах, как в Венеции, изучают новую достопримечательность – Белый город, который называют местным Парижем. А буквально в двух шагах – тот самый Восточный базар, где принято общаться, дегустировать и обязательно торговаться.
На рынке нас сопровождает Адалят. Он местный, знает, что почем. Цена – как договоришься, точные цифры нигде не указывают. Иностранцам могут и добавить пару манат, своему чуть скинуть. Что поделать, рынок диктует правила.
А что касается глобальной торговли, Беларусь и Азербайджан давно нашли общий язык. Идет интенсивный обмен товарами. В списке уже около 500 позиций. Но сейчас фокус смещается на усиление кооперационных связей, отмечает наш посол в Азербайджане. И это прямой путь к миллиарду долларов. Именно такая цифра совместного товарооборота – ориентир для Минска и Баку.
Дмитрий Пиневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:
Азербайджан на Южном Кавказе в целом все более и более играет лидирующую роль. Это для нас вход с нашими кооперационными проектами не только на рынок Азербайджана, но и в третьи страны, той же Грузии. Вы видите, сейчас Армения, открывается рынок для азербайджанских товаров.
В принципе, во всех секторах, продовольствия, промышленности, автомобильной в частности, поставки металлопродукции. Сейчас развиваются достаточно интенсивно взаимные поставки продуктов химической промышленности.
Сотрудничеству Беларуси и Азербайджана уже много лет. Меняются обстоятельства, внешние и внутренние, но главной опорой остаются тесные контакты президентов. Александра Лукашенко не раз принимали в Загульбе, Ильхама Алиева – во Дворце Независимости. Вместе президенты посещали Карабах и подчеркивали, это не просто политес, а проявление дружбы и доверия.
Эти деревья посадили здесь президенты Лукашенко и Алиев больше 10 лет назад, когда открывали новое здание белорусского посольства в Азербайджане. Олива – символ мира, доверия, плодородия. Но есть одна очень интересная деталь. Эти деревья дают богатый урожай не сразу, только спустя годы бережного ухода и внимания.
Так и в политике. Договоренности, достигнутые во время визитов, работают не сразу. Они требуют времени и полной отдачи. И сегодня мы видим, что таких зрелых плодов двустороннего сотрудничества появляется все больше. Это новые контракты, обмен технологиями, стройки.
Чтобы и новые проекты расцветали, как Баку этой весной, на неделю в Азербайджан по поручению Президента отправилась наша парламентская делегация. Ее возглавил Игорь Сергеенко. Визит деловой, встречи на самом высоком уровне. На переговорах с Ильхамом Алиевым обсуждали реализованные проекты и то, где можно продвинуться. Президент Азербайджана отметил, что сотрудничество идет в разных сферах и важную роль играет межпарламентский диалог.
Подробнее в видео.
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