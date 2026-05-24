Контракты, стройки и поставки: рассказываем, какие проекты свяжут Минск и Баку

О том, что у наших специалистов золотые руки, знают далеко за пределами страны. Недавно мы рассказывали о школе в Ленобласти России, которую полностью возвели белорусы. Юные тестировщики поставили нашим строителями «отлично»! Конкуренция брендов, чем берут белорусы и рекордный объем продаж. Интервью с губернатором Ленобласти читайте здесь. А сейчас взялись за создание целого агрогородка. Речь о проекте в Агдамском районе Азербайджана, где ждут белорусских мастеров, которые помогут вернуть жизнь в этот пострадавший регион. Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана. А какие еще проекты связывают Минск и Баку, в чем наши вкусы и взгляды сходятся и как принимали нашу парламентскую делегацию в самых высоких кабинетах Азербайджана, рассказываем в программе «Неделя» на СТВ.

Глядя на зеленую и цветущую столицу Азербайджана, так и не скажешь, что Баку находится в центре полупустыни. Чтобы создать этот оазис, плодородную почву привозили кораблями. Чернозем доставляли по Каспийскому морю, из Ленкорани, Кубинского уезда и даже Ирана. Местные жители свято берегут ландшафт, созданный таким трудом. В Баку на счету буквально каждое дерево.

Ольга Коршун, политический обозреватель:

Это проект местного Министерства экологии. Можно навести телефон на эту бирочку. Здесь есть специальный QR-код. Он дает ссылку, и мы знаем, что это дерево платан. Похоже на клен, но у нас такого точно нет.

Действительно Баку – совершенно особое место. Его называют городом ветров и контрастов, где Запад встречается с Востоком. В центре туристы катаются на гондолах, как в Венеции, изучают новую достопримечательность – Белый город, который называют местным Парижем. А буквально в двух шагах – тот самый Восточный базар, где принято общаться, дегустировать и обязательно торговаться.

На рынке нас сопровождает Адалят. Он местный, знает, что почем. Цена – как договоришься, точные цифры нигде не указывают. Иностранцам могут и добавить пару манат, своему чуть скинуть. Что поделать, рынок диктует правила.

А что касается глобальной торговли, Беларусь и Азербайджан давно нашли общий язык. Идет интенсивный обмен товарами. В списке уже около 500 позиций. Но сейчас фокус смещается на усиление кооперационных связей, отмечает наш посол в Азербайджане. И это прямой путь к миллиарду долларов. Именно такая цифра совместного товарооборота – ориентир для Минска и Баку. Дмитрий Пиневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:

Азербайджан на Южном Кавказе в целом все более и более играет лидирующую роль. Это для нас вход с нашими кооперационными проектами не только на рынок Азербайджана, но и в третьи страны, той же Грузии. Вы видите, сейчас Армения, открывается рынок для азербайджанских товаров. В принципе, во всех секторах, продовольствия, промышленности, автомобильной в частности, поставки металлопродукции. Сейчас развиваются достаточно интенсивно взаимные поставки продуктов химической промышленности.

Сотрудничеству Беларуси и Азербайджана уже много лет. Меняются обстоятельства, внешние и внутренние, но главной опорой остаются тесные контакты президентов. Александра Лукашенко не раз принимали в Загульбе, Ильхама Алиева – во Дворце Независимости. Вместе президенты посещали Карабах и подчеркивали, это не просто политес, а проявление дружбы и доверия.