Игорь Сергеенко встретился с Президентом Азербайджана

Новые совместные проекты, кооперация в промышленности, фармацевтика, поддержка на международной арене – эти и другие темы были в центре внимания во время встречи председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси с Президентом Азербайджана. Наша делегация находится в этой стране с официальным визитом по поручению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры проходили в официальной резиденции главы Азербайджана. Игорь Сергеенко отметил, что Минск и Баку развивают диалог на разных уровнях. Наша страна дорожит доверительным характером отношений с Азербайджаном, которые основываются на уважении интересов друг друга, взаимной поддержке и стремлении к практическим результатам. Открытый диалог и регулярные встречи на высшем уровне подтверждают характер стратегического партнерства между Беларусью и Азербайджаном.

Важный вклад в его развитие вносят парламенты двух стран. Создаются дополнительные механизмы согласования позиций, продвижения совместных инициатив. Ключевым вектором партнерства являются совместные кооперационные проекты: сборка в Азербайджане сельскохозяйственной, грузовой и специальной техники, производство лифтов, строительство агрогородка в Агдамском районе Карабаха. Беларусь надеется на перспективы совместного проектирования новых линий метро в Баку.