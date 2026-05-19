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Белорусская делегация встретилась с высшим руководством Азербайджана. О чем удалось договориться?

19 мая 2026 16:31
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Беларусь и Азербайджан делают ставку на практическую кооперацию и новые совместные производства. В Баку с официальным визитом работает белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевые переговоры прошли как на парламентском уровне, так и с участием высшего руководства Азербайджана. В центре внимания – запуск новых совместных проектов, развитие промышленной кооперации, в том числе в машиностроении и фармацевтике, а также укрепление взаимодействия на международной арене.

Минск и Баку последовательно выстраивают стратегическое партнерство, где особую роль играют именно прикладные инициативы – от сборочных производств техники до инфраструктурных проектов.

Как такой формат сотрудничества позволяет не только укреплять экономические связи, но и формировать устойчивую основу для долгосрочного взаимодействия? Репортаж Ольги Коршун.

Белорусская делегация встретилась с высшим руководством Азербайджана. О чем удалось договориться?-2

Загульба – местный курорт, известный своими пляжами. Красивая природа, чистое море. Здесь же располагается официальная резиденция президента Азербайджана, где уже с утра ждали Игоря Сергеенко. 

Ольга Коршун, политический обозреватель:
Загульба регулярно становится местом встречи высоких гостей, но принимают здесь далеко не всех, только самых близких и проверенных партнеров. Александр Лукашенко приезжал в Загульбу в последний раз в мае 2024-го. Бывал здесь и Владимир Путин, и даже Джей Ди Вэнс, вице-президент США, который посещал Азербайджан зимой. 

Белорусская делегация встретилась с высшим руководством Азербайджана. О чем удалось договориться?-4

Ильхам Алиев тепло приветствует нашу делегацию. Контакты между странами налажены и развиваются на разных уровнях. Но в основе экономика. На встрече с президентом Азербайджана обсуждали новые возможности в промышленности, строительстве и то, как продвигаются нынешние проекты. К примеру, строительство агрогородка в Агдамском районе. Есть перспективы в фармацевтике и химической сфере.

Белорусская делегация встретилась с высшим руководством Азербайджана. О чем удалось договориться?-6

Отдельная встреча со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой. Наши межпарламентские отношения активно развиваются. Созданы группы дружбы. Взаимные визиты проходят регулярно. Они способствуют обмену опытом в законодательной сфере. Ощущается и поддержка на мировой арене. Это хорошая база и дополнительный стимул активнее продвигаться по пути промышленной кооперации. Высшей точке взаимодействия. 

Сергеенко провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой.

Такую конструктивную позицию разделяют и азербайджанские коллеги. Сагиба Гафарова отметила, отношения Минска и Баку выдержали проверку временем и сейчас вышли на стратегический уровень. 

Сагиба Гафарова, председатель Милли Меджлиса Азербайджана:
Действительно, сегодня отношения между двумя странами развиваются по всем направлениям на основе принципов искренней дружбы, конструктивного сотрудничества, взаимного доверия и поддержки и уже поднялись на уровень стратегического партнерства.

Белорусская делегация встретилась с высшим руководством Азербайджана. О чем удалось договориться?-8

Деловой настрой поддерживают и в правительстве. На встрече с премьер-министром Азербайджана сосредоточились на решении экономических задач. Основная цель – выйти на товарооборот в миллиард долларов.

Белорусская делегация встретилась с высшим руководством Азербайджана. О чем удалось договориться?-10

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Успешно реализуется ряд совместных проектов по сборке автомобильной техники в Гяндже, по сборке лифтов, наших, белорусских, непосредственно в Баку. И речь шла о том, что производство расширяется. 

В начальной стадии находится производство ветеринарных препаратов. В соответствии с поручением нашего Президента Беларусь принимает участие в реализации проектов по строительству объектов на освобожденных территориях. Я имею в виду Карабах, это агрогородок в Агдамском районе, это свыше 500 домов, плюс социальная сфера, строительство комплекса птицеводческого. 

Далее смотрите в видео. 

# Беларусь-Азербайджан # Игорь Сергеенко

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