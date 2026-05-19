Белорусская делегация встретилась с высшим руководством Азербайджана. О чем удалось договориться?

Беларусь и Азербайджан делают ставку на практическую кооперацию и новые совместные производства. В Баку с официальным визитом работает белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевые переговоры прошли как на парламентском уровне, так и с участием высшего руководства Азербайджана. В центре внимания – запуск новых совместных проектов, развитие промышленной кооперации, в том числе в машиностроении и фармацевтике, а также укрепление взаимодействия на международной арене. Минск и Баку последовательно выстраивают стратегическое партнерство, где особую роль играют именно прикладные инициативы – от сборочных производств техники до инфраструктурных проектов. Как такой формат сотрудничества позволяет не только укреплять экономические связи, но и формировать устойчивую основу для долгосрочного взаимодействия? Репортаж Ольги Коршун.

Загульба – местный курорт, известный своими пляжами. Красивая природа, чистое море. Здесь же располагается официальная резиденция президента Азербайджана, где уже с утра ждали Игоря Сергеенко. Ольга Коршун, политический обозреватель:

Загульба регулярно становится местом встречи высоких гостей, но принимают здесь далеко не всех, только самых близких и проверенных партнеров. Александр Лукашенко приезжал в Загульбу в последний раз в мае 2024-го. Бывал здесь и Владимир Путин, и даже Джей Ди Вэнс, вице-президент США, который посещал Азербайджан зимой.

Ильхам Алиев тепло приветствует нашу делегацию. Контакты между странами налажены и развиваются на разных уровнях. Но в основе экономика. На встрече с президентом Азербайджана обсуждали новые возможности в промышленности, строительстве и то, как продвигаются нынешние проекты. К примеру, строительство агрогородка в Агдамском районе. Есть перспективы в фармацевтике и химической сфере.

Отдельная встреча со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой. Наши межпарламентские отношения активно развиваются. Созданы группы дружбы. Взаимные визиты проходят регулярно. Они способствуют обмену опытом в законодательной сфере. Ощущается и поддержка на мировой арене. Это хорошая база и дополнительный стимул активнее продвигаться по пути промышленной кооперации. Высшей точке взаимодействия. Сергеенко провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой. Такую конструктивную позицию разделяют и азербайджанские коллеги. Сагиба Гафарова отметила, отношения Минска и Баку выдержали проверку временем и сейчас вышли на стратегический уровень. Сагиба Гафарова, председатель Милли Меджлиса Азербайджана:

Действительно, сегодня отношения между двумя странами развиваются по всем направлениям на основе принципов искренней дружбы, конструктивного сотрудничества, взаимного доверия и поддержки и уже поднялись на уровень стратегического партнерства.

Деловой настрой поддерживают и в правительстве. На встрече с премьер-министром Азербайджана сосредоточились на решении экономических задач. Основная цель – выйти на товарооборот в миллиард долларов.