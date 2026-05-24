Беларусь поделилась опытом решения жилищного вопроса на форуме городов в Баку
Баку принимал Всемирный форум городов, который проходит под эгидой ООН с 2003 года. Это большая площадка, где обсуждают проблемы урбанизации. В этом году приехали около 40 тысяч человек из 180 стран. Главная тема – жилищный вопрос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Только представьте, сегодня больше миллиарда людей прозябают в трущобах без водопровода, канализации, электричества. Другие вынуждены ютиться в перенаселенных сырых или ветхих домах, которые фактически могут рухнуть в любой момент – при первом землетрясении или наводнении.
Миллионы семей истощены морально и материально. Они отдают за аренду или ипотеку более 50 % своего дохода, из-за чего не хватает денег на еду, медицину и образование. Как сделать наши города более комфортными, какие использовать технологии в строительстве – вот об этом был форум в Баку.
Кстати, квартирный вопрос в Азербайджане не покидает повестку. Страна восстанавливает Карабах, который значительно пострадал в ходе боевых действий. Многие лишились жилья, работы. Сейчас в этом регионе идет активное строительство. И люди верят, что смогут вернуться домой. А если на Баку посмотреть, то из-за переработки нефти в городе есть загрязненные районы. Но на это не закрывают глаза.
Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана.
Новая достопримечательность столицы – Белый город. Только ленивый не рассказал нам об этой локации. Это жилой квартал, местные любят сравнивать его с Парижем, который возвели на месте старой промзоны. Ее полностью очистили от нефтяных загрязнений, и теперь Белый город с гордостью показывают туристам.
Вольно или невольно сравниваешь, а что у нас. Белорусским опытом в решении насущных проблем на Всемирном форуме городов поделился Игорь Сергеенко. Председатель Палаты представителей возглавил нашу делегацию, которая находилась в Баку с официальным визитом по поручению Президента Беларуси.
Беларусь активно внедряет на практике инструменты ООН-Хабитат по созданию устойчивых населенных пунктов. А создание качественной и удобной среды для жизни – один из ключевых ориентиров в программе соцэкономразвития.
Беларусь презентовала несколько успешных практик. К примеру, развитие арендного жилья, индивидуального строительства, возведение домов с низким уровнем потребления энергии, соседствующих с развитой транспортной, социальной инфраструктурой и парками.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Будущее – за энергосберегающими технологиями, применением современных экологичных инженерных систем в проектировании зданий. Мы уходим от обычных построек к «умным» жилым массивам. Беларусь активно развивает концепцию устойчивых городов, где энергоэффективные дома соседствуют с парковыми территориями и продуманным благоустройством.
Мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали вместе на благо людей. Одним из хорошо зарекомендовавших в республике способов решения жилищного вопроса является предоставление гражданам арендного жилья.
Делается акцент на дальнейшем наращивании объемов жилищного строительства с последующим развитием индивидуальной жилой застройки. Цель соответствующих действий – повышение качества жизни людей, предоставление им возможности пользоваться безопасным, комфортным и доступным жильем.
Белорусская делегация встретилась с высшим руководством Азербайджана. О чем удалось договориться, читайте здесь.