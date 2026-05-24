Беларусь поделилась опытом решения жилищного вопроса на форуме городов в Баку

Баку принимал Всемирный форум городов, который проходит под эгидой ООН с 2003 года. Это большая площадка, где обсуждают проблемы урбанизации. В этом году приехали около 40 тысяч человек из 180 стран. Главная тема – жилищный вопрос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Только представьте, сегодня больше миллиарда людей прозябают в трущобах без водопровода, канализации, электричества. Другие вынуждены ютиться в перенаселенных сырых или ветхих домах, которые фактически могут рухнуть в любой момент – при первом землетрясении или наводнении.

Миллионы семей истощены морально и материально. Они отдают за аренду или ипотеку более 50 % своего дохода, из-за чего не хватает денег на еду, медицину и образование. Как сделать наши города более комфортными, какие использовать технологии в строительстве – вот об этом был форум в Баку.

Кстати, квартирный вопрос в Азербайджане не покидает повестку. Страна восстанавливает Карабах, который значительно пострадал в ходе боевых действий. Многие лишились жилья, работы. Сейчас в этом регионе идет активное строительство. И люди верят, что смогут вернуться домой. А если на Баку посмотреть, то из-за переработки нефти в городе есть загрязненные районы. Но на это не закрывают глаза.