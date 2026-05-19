Прямой эфир

Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана

19 мая 2026 05:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана – об этом на полях Всемирного форума городов сообщил сенатор Михаил Русый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана-2

Проект, инициированный Президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. Для Азербайджана он особенно важен на фоне масштабной задачи по восстановлению Карабаха.

Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана-4

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наш агрогородок мы совместно с нашими коллегами из Азербайджана строим в одном из районов здесь, потому что люди очень уважают, понимают и хотят жить в таких вот обустроенных тихих анклавах. Это немаловажное значение, которое глава государства придает в развитие нашей страны.

Напомним, парламентская делегация нашей страны сейчас находится с официальным визитом в Азербайджане по поручению Президента – ее возглавляет председатель Палаты представителей Национального собрания. Накануне Игорь Сергеенко выступил на открытии сессии форума и представил белорусские наработки в сфере градостроительства и решения жилищных вопросов. Сегодня, 19 мая, делегация готовится к серии переговоров на высшем уровне: в планах – встречи с Президентом Азербайджана, премьер-министром и спикером парламента.

Сергеенко: мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали на благо людей.

# Михаил Русый # Беларусь-Азербайджан

Другие новости рубрики

Все новости
Об экспедициях и Национальном историческом музее – Вадим Лакиза в «Рецепте настоящего белоруса»
18 мая 2026 19:59

Об экспедициях и Национальном историческом музее – Вадим Лакиза в «Рецепте настоящего белоруса»

Как «работают» мошенники сегодня и можно ли себя обезопасить? Эксперты рассказали всю кухню лживых звонков
18 мая 2026 19:53

Как «работают» мошенники сегодня и можно ли себя обезопасить? Эксперты рассказали всю кухню лживых звонков

Миссия – сохранять память делом. В Брестской крепости работают российские волонтеры-реставраторы
18 мая 2026 19:09

Миссия – сохранять память делом. В Брестской крепости работают российские волонтеры-реставраторы