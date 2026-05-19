Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана – об этом на полях Всемирного форума городов сообщил сенатор Михаил Русый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект, инициированный Президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. Для Азербайджана он особенно важен на фоне масштабной задачи по восстановлению Карабаха.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наш агрогородок мы совместно с нашими коллегами из Азербайджана строим в одном из районов здесь, потому что люди очень уважают, понимают и хотят жить в таких вот обустроенных тихих анклавах. Это немаловажное значение, которое глава государства придает в развитие нашей страны.

Напомним, парламентская делегация нашей страны сейчас находится с официальным визитом в Азербайджане по поручению Президента – ее возглавляет председатель Палаты представителей Национального собрания. Накануне Игорь Сергеенко выступил на открытии сессии форума и представил белорусские наработки в сфере градостроительства и решения жилищных вопросов. Сегодня, 19 мая, делегация готовится к серии переговоров на высшем уровне: в планах – встречи с Президентом Азербайджана, премьер-министром и спикером парламента.