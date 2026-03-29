Конкуренция брендов, чем берут белорусы и рекордный объем продаж. Интервью с губернатором Ленобласти

Союзное государство – мощный фундамент, который не просел в сложные времена. Во многом он опирается на межрегиональное сотрудничество. Особенно активно Беларусь взаимодействует с Ленинградской областью России. Совместный товарооборот преодолел психологическую отметку в миллиард долларов. А что дальше? Об общих планах на этот год и не только в программе «Неделя» на СТВ поговорили с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

Ольга Коршун, СТВ:

Что касается Беларуси и Ленинградской области, наш товарооборот превысил миллиард, и мы к этому достаточно долго шли. В этом году какие планы? Ленинградская область поставляет в Беларусь детское питание Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:

Мы рассчитываем, что в этом году мы вырастем примерно на 3,8 %. Очень важно, что у нас растет новая линейка продукции – как со стороны Республики Беларусь, так и со стороны Ленинградской области. Для нас, например, очень важно, что мы начали работать по поставкам различных изделий из пластмассы. Мы стали в Беларусь продавать не просто лес, а готовые изделия из древесины. Продолжаем наращивать объемы и получаем в Беларуси технику, причем линейка техники расширяется. Раньше все-таки говорили, что в основном мы получали из Беларуси продукты питания. Сегодня и Ленинградская область является поставщиком продуктов питания. Мы знаем, что в Беларуси очень хорошая линейка молочной продукции, но сегодня Ленинградская область поставляет детское питание из молочной продукции. Что для нас было таким испытанием на зрелость, на качество. Потому что понимаем, насколько высокие стандарты и насколько хорошее качество молочной продукции в республике. Ну и по ряду других направлений.

Ольга Коршун:

Давайте остановимся на технике. Да, мы видели, на улицах Петербурга ездит наша техника. А есть какие-то, возможно, планы на новые проекты, на производственную кооперацию в этой сфере? Александр Дрозденко:

Наверное, прежде всего, когда мы говорим о производственной кооперации, мы должны вспомнить проект «АМКОДОР», который мы реализуем в столице Ленинградской области, в городе Гатчина. Причем именно направление для нас новое – это дорожная техника и техника для работы в лесу. Второе традиционное, конечно, это сельскохозяйственная техника. Потому что республика каждый год удивляет нас новой линейкой продукции. Растет качество, что немаловажно. И мы сегодня субсидируем нашим сельхозтоваропроизводителям не только покупку российской техники, но и белорусской. И сейчас очень внимательно смотрим на покупку белорусских автобусов. Но вообще мы были бы заинтересованы в создании большого сервисного центра, именно по автобусам. Причем нас интересуют как среднеразмерные автобусы, междугородние автобусы, так и крупноразмерные.

Ольга Коршун:

Наши производители техники говорят, что сегодня, когда они заходят на ваш рынок, они тоже участвуют в тендере. Представляют наравне с россиянами. И несмотря на то, что какие-то западные конкуренты ушли, все равно конкуренция высокая. И нашим тоже приходится подтягиваться, чтобы какие-то проекты взять себе. В Ленобласти закупили первую партию белорусских мотоциклов Александр Дрозденко:

Это абсолютно нормально, это рыночные отношения. Но сразу хочу сказать, белорусской стороне не нужно волноваться, потому что очень хорошее соотношение «цена – качество». И не случайно вы даже обратили внимание, как много белорусской техники сегодня ездит у нас и в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге. Мы, кстати, сейчас присматриваемся и к нескольким для нас новым направлениям сотрудничества по технике с Беларусью. Например, мотоциклы. И уже небольшую первую партию закупили в Ленинградскую область.

Ольга Коршун:

А где вы их используете? Александр Дрозденко:

В различных направлениях, в том числе для специальных средств и нужд. Мотоциклы очень надежные, очень крепкие, износостойкие. Мы их используем и для детского спорта, и для патрулирования лесных пожаров. Как ни странно, по проселочным дорогам очень хорошие мотоциклы, в ряде других направлений. И очень внимательно сейчас смотрим на производство легковых автомобилей. Хотя и в России есть совместное производство с тем же Китаем, и в Беларуси есть, но мне кажется, что здесь тоже достаточно хорошее соотношение «цена – качество». Ольга Коршун:

Если мы вдруг представим, что западные компании снова вернутся на российский рынок, это как-то повлияет на расстановку сил, что касается белорусских производителей?

Александр Дрозденко:

У нас очень много направлений, где невозможно на раз-два рынок перестроить. Приведу такое очень важное направление, как поставка ветеринарных препаратов. Мы действительно в Ленинградской области оказались в очень сложной ситуации, когда началось санкционное давление. Беларусь поставляет в Ленинградскую область ветпрепараты на сотни миллионов рублей Потому что традиционно большую линейку ветеринарных препаратов покупали в Европе, в Северной Европе, в Америке. И даже не знали, что, например, в Беларуси есть очень много аналогов ветеринарных препаратов, которые белорусы уже традиционно апробировали и производят у себя. Когда случилось так, что целая линейка продукции исчезла, а нужно было срочно ее закупать, мы достаточно быстро нашли партнеров. И сегодня у нас долгосрочные контракты, причем это контракты не на десятки, а на сотни миллионов рублей только по Ленинградской области. Более того, белорусская сторона под наши уже потребности, замечания и просьбы вносит изменения в рецептуру минералов и витаминов.