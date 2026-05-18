Доступное жилье и «умные» технологии – в Баку проходит Всемирный форум городов под эгидой ООН

Беларусь заявляет о себе как о полноценном участнике глобальной повестки устойчивого развития. В Баку проходит Всемирный форум городов под эгидой Организация Объединенных Наций – одна из крупнейших международных площадок, где обсуждают, каким будет город будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – доступное жилье, внедрение «умных» технологий и создание комфортной городской среды. Наша страна не только участвует в дискуссии, но и предлагает конкретные решения. Среди них – совместный с Азербайджаном проект агрогородка в Агдамском районе, который уже рассматривается как модель развития территорий. Форум объединил десятки тысяч участников из почти 200 стран. Беларусь намерена использовать эту площадку для расширения сотрудничества и продвижения собственного опыта в сфере современного градостроительства.

Баку встречал гостей солнечной и ясной погодой. Хотя накануне столицу Азербайджана немного штормило, что, впрочем, не повлияло на повестку. В этот раз Всемирный форум городов собрал рекордное количество участников. Больше 40 тысяч человек из 180 стран. Беларусь в их числе. Нашу делегацию в Баку возглавляет председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Президент Азербайджана встречает его лично. Также гостей приветствует представитель ООН, под чьей эгидой и проходит форум. После – традиционное family-фото. Всемирный форум городов – это глобальная площадка, где обсуждают проблемы современной урбанизации. Тема этого года – «Жилье для всего мира: безопасные и устойчивые города и сообщества». По данным ООН, около 3 миллиардов человек не имеют надлежащего жилья. Более миллиарда вынуждены ютиться в трущобах и неформальных поселениях. Эксперты говорят о глобальном кризисе и призывают срочно действовать. Парламентская делегация Беларуси примет участие в сессии Всемирного форума городов в Азербайджане.

Юссуф Фарадж Мабрук, генеральный секретарь Министерства обустройства территории, градостроительства и жилищного строительства Чада:

В наших городах существует проблема адаптации к строительству из-за изменения климата. Также мы испытываем сложности со стройматериалами. Мы считаем, что нам нужно изменить подход и поучиться у других стран, чтобы быть уверенным, что будущие поколения и мы будем жить в хороших городах. Азербайджан также, как и другие государства, сталкивается с жилищным вопросом. К примеру, на повестке активное строительство в Карабахе и Восточном Зангезуре. Восстановить эти регионы – первоочередная задача для страны. Но вместе с новостройками для Азербайджана важно не потерять свой уникальный исторический облик.