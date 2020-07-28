Головченко на «Могилёвхимволокно»: обсуждали, как выполнить поручение главы государства по дальнейшей модернизации предприятия

Новости Беларуси. Загрузка линий, стабильная работа и возможность выплачивать зарплату. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 июля ознакомился с работой «Могилевхимволокна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отметил необходимость успешной работы не только отдельных участков, а всего предприятия в целом.

После первой очереди модернизации здесь освоили передовые технологии по производству новой полиэфирной продукции, аналогов которой нет в странах СНГ. Предприятию удалось устоять даже в непростое время для мировой экономики.

Планировали даже потеснить конкурентов на европейских рынках. Однако с такими перспективами пришлось повременить: предприятие оказалось в сложной ситуации. Виной всему промедление с дальнейшим техническим перевооружением. Этот проект инвестиционный. Для решения проблемы пришлось вмешаться руководителю белорусского правительства.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

С учетом того, что конъюнктура меняется, меняются для решения этой задачи вводные различные, стоимость сырья меняется, мировая конъюнктура изменятся, наверное, те планы, которые были раньше, такие масштабные – надо быть более осторожным и более выверенные действия принимать. Поэтому обсуждали с руководством предприятия, области, по какому пути пойти, чтобы выполнить поручение главы государства по дальнейшей модернизации предприятия, но сделать это менее рискованно как для предприятия, так и для бюджета.